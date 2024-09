Une nouvelle rumeur évoque un projet autour de Days Gone qui va devoir se démener pour convaincre la majorité des joueurs et joueuses. Mais les fans vont probablement retrouver espoir.

Le mois de septembre avance, nous rapprochant potentiellement d'un très attendu State of Play de rentrée. De fait, les rumeurs s'accordent sur une conférence le 24 septembre prochain. Qui plus est, des leaks récents laissent imaginer quels types d'annonces nous pourrions y voir. Y verrons-nous par exemple Days Gone ? Il semblerait qu'après avoir abandonné le projet d'un deuxième opus, PlayStation ait quand même un nouveau projet pour cette aventure post-apocalyptique. Mais ce n'est pas certain que les joueurs suivent l'initiative.

Deacon prêt à embrayer à nouveau pour Days Gone ?

Ce n'est pas vraiment l'exclusivité la plus populaire de PlayStation. Pourtant, Days Gone jouit d'une communauté particulièrement enthousiaste à son sujet. Mais, cela n'aura pas suffit à la sortie. Les chiffres de vente n'étant pas suffisant pour Sony, le jeu n'a pas eu droit à une suite malgré la fin de son scénario qui laissait clairement place à un sequel.

Mais... PlayStation ne semble pas avoir enterré complètement sa licence. Dernièrement, nous avons déjà pu retrouver Deacon, le héros de Days Gone, dans Astro Bot. Cela n'a d'ailleurs pas plu à John Garvin, ancien directeur créatif de Bend Studio, qui a passablement mal digéré le refus de tout projet de suite.

Et si les plans changeaient finalement ? Une nouvelle rumeur laisse en effet entendre un retour surprise de la licence sur le devant de la scène. De fait, en abordant l'éventualité d'un State of Play imminent, Jeff Grubb - qui avance souvent des allégations avérées -, a évoqué des jeux qui pourraient être montré à la conférence. Outre le remaster de Horizon Zero Dawn, il pense à un autre projet du genre :

Il y a un autre remaster en préparation qui sera encore moins réjouissant - et ce n'est certainement pas Bloodborne. State of Play, vous voyez ? C'est probablement là qu'il sera annoncé. Jeff Grubb dans le Game Mess Mornings du 18 septembre 2024.

Pour l'animateur Jordan Middler, qui s'est exprimé en faisant référence aux déclarations de Garvin sur le réseau social X, il ne fait aucun doute qu'il s'agit de Days Gone. Le jeu de Bend Studio pourrait donc avoir très prochainement un remaster pour PS5. Si cela se confirme, le fait que la version pro de la machine arrive semblerait bien donner des ailes aux exclusivités PlayStation de la PS4.

Un remaster, bonne ou mauvaise idée ?

Une version remastérisée de Days Gone offrirait un polissage définitif au jeu après un lancement chaotique, bourré de bugs en grande partie - mais pas totalement - corrigés depuis. Ce serait aussi l'occasion d'inclure davantage d'options d'accessibilité. Ainsi, plus de joueurs pourraient découvrir l'aventure de Deacon. On se doute aussi que le studio tâcherait de l'optimiser pour la PS5 Pro. Ce faisant, il profiterait de graphismes et d'une fluidité d'image encore plus poussés. Puis... si remaster il y a, certains fans espéreront encore plus que Days Gone 2 se concrétise.

Mais, au regard des réactions face à l'annonce du remaster pour Horizon Zero Dawn, il n'est pas certain qu'une telle annonce pour Days Gone fasse consensus. Certains argueront sans doute qu'un simple patch suffirait pour Days Gone. En comparaison, Jeff Grubb cite lui-même Bloodborne, pour lequel beaucoup espère enfin un remaster permettant un 60 FPS par exemple. À vous de nous dire si cela vous paraît pertinent pour le jeu de Bend Studio.