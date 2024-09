Days Gone fait partie de ces jeux qui ont clivé à leur lancement, mais qui ont su s’attirer un capital sympathie auprès des joueurs. La nouvelle licence de PlayStation n’a pas reçu l’accueil critique et commercial escompté pourtant nombreux sont celles et ceux qui espéraient voir une suite. Les développeurs ont été clairs sur ce sujet, Sony a fermé la porte à un éventuel second jeu, préférant concentrer ses efforts sur d’autres projets. Bend Studio est donc aux fourneaux sur un tout autre jeu, mais voilà que Days Gone pourrait revenir de façon inopinée.

Days Gone Remastered serait bien une réalité

Bend Studio travaille donc sur un nouvel AAA, mais les fans continuent toujours d’espérer une éventuelle suite, qui ne verra jamais le jour selon les dires des développeurs. Pour autant, à l’approche du State of Play 2024, il se murmurait que Sony était finalement prêt à donner une seconde chance à cette licence trop rapidement laissée sur le carreau. Pas de Days Gone 2 à l’horizon, mais un jeu qui pourrait peut-être rebattre les cartes. Les rumeurs voulaient en effet que Sony ait un second remaster moins « excitant » que Horizon Zero Dawn dans les cartons. Tous les regards étaient alors naturellement braqués sur l’événement qui n’est tenu plus tôt dans la semaine, mais il n’en fut rien.

À la place, Aspyr a créé la surprise en révélant le retour de Legacy of Kain, que beaucoup pensaient être le jeu mentionné par Jeff Grubb, qui a alimenté la flamme. Lui qui n’avait pas donné de nom à la base est cependant formel, Days Gone Remastered est bien une réalité. Des propos appuyés par plusieurs journalistes sérieux dont VGC, mais l’insider explique qu’une annonce lors du State of Play 2024 n’a jamais été garantie. Selon lui, l'éditeur japonais pourrait garder la surprise au chaud pour un prochain événement, proche ou non. Le constructeur étant souvent accusé de réchauffer ses jeux pour cette génération, il y a fort à parier qu’il joue la carte de la sécurité en espaçant les annonces de ses remasters.

© Bend Studio / Sony Interactive Entertainment

Un espoir pour une suite

Aucun autre détail n’a été dévoilé quant à ce Days Gone Remastered. Comme pour les aventures d’Aloy, on imagine que ce sera encore Nixxes qui sera chargé d’offrir une petite cure de jouvence à ce monde ouvert vivant, sympathique et ponctué de hordes de zombies impressionnantes. La formule avait trouvé écho chez une bonne partie des joueurs malgré ses lacunes techniques évidentes. Le tir devrait être corrigé avec ce lifting et les différentes améliorations qui l’accompagneront, mais il faudra attendre une officialisation avant de découvrir à quel point l’expérience pourrait être transformée. Le penchant pour Sony en matière de remaster continue toujours autant de cliver et celui de Days Gone ne devrait pas être une exception. Il devrait cependant raviver les espoirs pour la licence, l'éditeur ayant également commandé un film. Si le succès est au rendez-vous cette fois, alors peut-être qu'une suite pourrait finalement voir le jour.

Source : Jeff Grubb