Fièrement annoncé avant la sortie de la PS5 Pro, Horizon Zero Dawn Remastered fait couler beaucoup d’encre. Si cette nouvelle version du jeu semble réellement profiter de ses divers changements graphiques et techniques, certains joueurs pestent sur la stratégie de Sony pour cette génération. Beaucoup reprochent à la marque de trop s’appuyer sur des remaster et autres remakes plutôt que de sortir de nouvelles exclusivités. 2025 devrait corriger le tir, notamment avec l’arrivée de Ghost of Yotei, quand, aux dernières nouvelles, Marvel’s Wolverine est toujours calé à cette date. Pour autant, Sony n’aurait pas fini de dépoussiérer son catalogue de la génération précédente et c'est Days Gone qui pourrait en profiter.

Le retour de Days Gone se confirme encore

Spécialiste des portages de jeux PS5 sur PC, Nixxes monte un peu en grade. Le PlayStation Studios s’est vu confier la remise au goût du jour de Horizon Zero Dawn et le travail accompli pourrait être plus significatif qu’on ne le pense. S’il faut attendre la fin du mois pour savoir si un tel remaster est bien justifié, les développeurs ne devraient pas s’arrêter là. Sur LinkedIn, l’un des employés du studio a annoncé l’air de rien que les aventures d’Aloy n’étaient que le début. D’autres remasters de cette envergure seraient alors en préparation au sein de Nixxes Software et ce ne sont pas les candidats qui manquent. On voit déjà quelques cierges s’allumer pour Bloodborne, dont une version PS5 et PC se font désespérément attendre. Ce serait en revanche plutôt du côté de Days Gone qu’il faudrait regarder.

Les rumeurs autour d’un remaster se sont faites insistantes à l'approche du State of Play. Plusieurs sources réputées fiables, dont Jeff Grubb et VGC affirment en effet qu’un certain Days Gone Remastered était dans les tuyaux et prêt à être annoncé. Nixxes semble tout indiqué pour offrir la cure de jouvence dont le jeu de zombies avait terriblement besoin à sa sortie, surtout maintenant que Bluepoint donne désormais la priorité à ses propres jeux. Le titre de Bend Studio fait en effet partie de ces jeux qui ont clivé à leur lancement, mais qui se sont attiré un véritable capital sympathie auprès des joueurs. Days Gone n’était pas un mauvais jeu en soi, mais ses lacunes techniques évidentes entachaient énormément l’expérience. Un petit lifting et diverses améliorations ne seraient clairement pas de trop, mais il convient d’attendre une officialisation à quel point elle pourrait être transformée.

© Bend Studio / Sony Interactive Entertainment

De l'espoir pour une suite ?

S’il est de notoriété publique que PlayStation a mis au placard Days Gone 2, la firme semble bien décidée à donner une seconde chance à la licence. En plus de ce remaster potentiel, l’éditeur a commandé un film et Sam Heughan de la série Outlander serait pressenti pour incarner Deacon St. John. Si le succès est au rendez-vous cette fois, alors Sony pourrait finalement revoir sa position quant à une éventuelle suite. D’ici, une confirmation de Days Gone Remastered, le conditionnel reste de rigueur.

Source : Nixxes via Resetera