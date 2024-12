Pour rappel, John Garvin avait en septembre montré sa grogne en disant que la présence du personnage principal de Days Gone dans Astro Bot a été « réduit à promouvoir d'autres jeux », alors que tel est justement tout l'intérêt du hub de l'exclusivité PS5 vedette. Une déclaration qui lui avait attiré de nombreuses critiques. Il est revenu il y a peu à la charge suite au trailer partagé par Sony pour célébrer les 30 ans de sa branche gaming.

Days Gone de la mémoire de PlayStation, selon son directeur

Outre diverses promotions, contenus gratuits et même une édition collector de la PS5, PlayStation a mis les petits plats dans les grands pour fêter ses 30 ans. Cela a notamment pris la forme d'un trailer de deux minutes retraçant sa riche histoire. On y voit de nombreux grands jeux, tant exclusifs que issus de studios tiers. La présence d'un Bloodborne plus beau que jamais a également fait s'enflammer la Toile. Certains n'étaient cependant pas d'humeur festive, comme John Garvin, directeur de Days Gone.

Dans le trailer des 30 ans de PlayStation, la marque répète à plusieurs reprises la phrase « C'est à propos de... », en y glissant des mots comme « joie », « les jeux » ou encore « vous, les joueurs ». Remarquant l'absence totale dans cette vidéo de Syphon Filter et Days Gone, deux titres majeurs de Bend Studio, John Gavrin détourne cette phrase sur son compte X.com personnel en indiquant : « "C'est à propos... d'ignorer Bend Studio...". C'est comme si Syphon Filter et Days Gone n'ont jamais existé... ».

Malheureusement pour son directeur et Bend Studio, le jeu n'a pas connu le succès escompté par PlayStation, tout du moins dans sa version console, la faute à d'énormes problèmes techniques à sa sortie. Son portage PC lui a cela dit fait beaucoup de bien sur ce terrain et lui a donné un certain regain d'intérêt, mais visiblement insuffisant pour justifier un Days Gone 2. Il se pourrait cependant qu'un Remaster du premier opus voit prochainement le jour, mais la pertinence d'une telle chose s'avère encore plus relatif que celui autour du récemment sorti Horizon Zero Dawn Remastered. Contrairement au directeur de Days Gone, Bend Studio semble être passé à autre chose, et travaillerait sur une toute nouvelle licence encore inconnue.

Source : John Gavrin sur X.com