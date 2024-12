Après des leaks autour d'un remaster de Days Gone, c'est au tour du prochain jeu de son studio d'en faire les frais, et ça risque de diviser si ça se confirme.

Selon toute vraisemblance, une annonce officielle de Days Gone Remastered devrait avoir lieu à l'occasion des Game Awards 2024. Si la présence du prochain jeu de Bend Studio à la même cérémonie semble peu probable, des aperçus de celui-ci auraient leaké sur la Toile, et ce qu'on y voit risque de ne pas être du goût de tout le monde.

Après Days Gone, encore un jeu à l'avenir incertain ?

Dans une réalité alternative, où Days Gone n'avait pas été criblé de problèmes techniques à sa sortie sur PS4 en 2019, il aurait pu avoir droit à une trilogie. Malgré un joli succès d'estime, notamment grâce à son portage PC, ce n'est toutefois pas le monde dans lequel on vit. En lieu et place, son studio s'est lancé peu après sur une toute nouvelle licence. Si l'on en croit différentes offres d'emploi à son sujet, il s'agirait d'un jeu-service, avec donc son lot de microtransactions, en lieu et place d'un nouveau jeu solo.

Alors que la rumeur autour de Days Gone Remastered se fait de plus en plus insistante, ce fameux prochain jeu de Bend Studio a été récemment frappé par des leaks. Plus précisément, il s'agit d'images issues du portfolio d'un designer d'interface utilisateur datant de 2023. Sur ces images, on peut discerner un thème militaire, et une caméra à la troisième personne. Une orientation bien connue de Bend Studio, à qui l'on doit pour rappel également Syphon Filter. Celui-ci abordait par ailleurs également un thème militaire mâtiné d'espionnage. De là à dire que ce prochain jeu en sera une suite spirituelle, rien n'est encore moins sûr.

On aperçoit cependant de nombreux éléments rappelant un cas d'école de jeu-service, comme de la personnalitation, un système d'expérience, de classement et des améliorations d'armes modernes généralement utilisées par des professionnels. À noter que ce nouveau jeu après Days Gone est en développement depuis 4 ou 5 ans. Les images leakées présentent en revanche un jeu clairement moins avancé. Il peut cela dit s'agir d'extraits d'une ancienne build, non représentative du produit final. Vu son état d'avancement présumé, nous devrions bientôt en entendre parler, potentiellement lors du prochain événement PlayStation. Espérons pour Bend Studio qu'il connaîtra une meilleure réception que Days Gone. Mais son orientation jeu-service risque fatalement d'en rebuter plus d'un.

Source : mp1st