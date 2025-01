Les temps sont durs pour de nombreux studios. Entre les projets stoppés net après leur sortie et ceux avortés avant même d'avoir eu leur chance, l'industrie vidéoludique fait face à des situations compliquées. Bend Studio (Days Gone) le sait bien. Les équipes ont dû se résoudre à accepter la réalité après le dernier coup dur qui vient de les frapper.

Nouvelle désillusion après Days Gone 2 pour Bend Studio

Décidément, ce n'est pas simple depuis quelques années pour Bend Studio. Issu de l'écurie PlayStation, il avait enfin lancé une nouvelle licence à lui, Days Gone, après des années de soutien auprès d'autres équipes. Cependant, avec des résultats mitigés à la sortie et faute d'un scénario jugé convaincant par Sony, le jeu n'a pas eu de suite.

Qu'à cela ne tienne, les créateurs de Days Gone s'étaient vus confier un nouveau projet par la suite. Tenu secret, il se serait agi de quelque chose d'inédit pour les équipes : un jeu-service. Mais le conditionnel est de mise désormais. De fait, Bend Studio a fait les frais du revirement de stratégie de Sony.

Après avoir voulu se faire une place au forceps sur le marché des jeux-service, l'entreprise s'est pris la réalité en pleine figure. Les nombreux chantiers en la matière lancés ces dernières années tendent donc à s'annuler les uns après les autres. On l'a vu Concord, dont l'échec cuisant lui aura valu un arrêt complet très vite après sa sortie, ou encore l'annulation de The Last of Us Online. Sur les pas de Naughty Dog, les créateurs de Days Gone ont aussi vu leur nouveau jeu être rangé au placard.

© SIE Bend Studio

Les conséquences de l'annulation pour Bend Studio

Un rapport de Game Developer nous apprend que Bend Studio a dû prendre une décision radicale après ces événements. La maison de Days Gone ou encore Syphon Filter est malheureusement contrainte de se séparer de nombreux contractuels.

Des prestataires travaillant avec Bend Studio sur ce nouveau jeu ont, en effet, dévoilé que leur collaboration prendrait fin sous peu. Les créateurs de Days Gone ont décidé de mettre un terme à leur contrat le 14 février prochain. Seuls quelques-uns se sont vu proposer de poursuivre l'aventure avec le studio en tant que salariés à temps plein. Voilà au moins une petite compensation pour certains…