Le prochain jeu du studio derrière Days Gone pourrait bien ne pas être au goût de tout le monde à cause d'un élément bien précis qui vient d'être repéré sur la Toile.

Days Gone, même s'il n'a pas fait l'unanimité, reste un jeu en monde ouvert plutôt intéressant. En tout cas, on a bien compris qu'une suite n'aurait pas été de refus, histoire de corriger les tares de son aîné. Malheureusement, c'est un rêve qui ne deviendra pas réalité. Pour autant, le studio qui nous a offert cette aventure planche bien sur un nouveau titre, et on vient d'avoir des nouvelles de lui grâce à une offre d'emploi. Par contre, ce qu'on a appris risque peut-être d'en fâcher plus d'un.

Après Days Gone, Bend Studio s'attaque à un jeu service à la sauce AAA

On remarque donc que la firme recherche un Lead Project Manager avec « de l'expérience dans la direction du développement de jeux services AAA ». On a même droit à quelques précisions à ce sujet. En effet, ça demande quelqu'un qui s'y connaît dans « la redéfinition d'un studio de développement de jeux traditionnels vers un studio axé sur le développement de jeux services ». De toute évidence, on va grandement s'éloigner d'un Days Gone pour se diriger vers un AAA à la sauce jeu service. Et on le sait, ça ne passe pas chez tous les joueurs.

En même temps, est-ce qu'on est vraiment surpris ? Après tout, Sony a maintenant le regard tourné vers le modèle des jeux services. Et comme Bend Studio lui appartient depuis 2000, c'est un peu la suite logique des choses. Ceci dit, il est inutile de crucifier sur la place publique ce jeu basé sur ce simple constat. Certes, cette information ne va pas plaire à tout le monde. Néanmoins, il vaut mieux attendre des premières images avant de donner un avis sur quoi que ce soit.

Quant à ce fameux jeu, on ne sait pas grand-chose à son sujet. Il a été dévoilé en juin 2022, et on nous a bien confirmé qu'il s'agissait d'une nouvelle IP. On a tout de même eu quelques détails croustillants à se mettre sous la dent, en lieu et place d'une bande-annonce. Déjà, ce titre va inclure du multijoueur. Il est aussi construit sur les bases du système en monde ouvert de Days Gone. Mais ce n'est pas le deuxième opus. Pour compenser, il y a une adaptation en prises de vues réelles qui est dans les tuyaux. Pour le moment, le film se fait bien discret, mais il nous tarde d'avoir un premier trailer.