Days Gone 2 fait encore parler de lui et c'est Bend Studio qui prend la parole cette fois pour mettre les choses au clair pour de bon. La blessure est encore présente, mais le studio a de grands projets.

C’est l’une des licences les plus appréciées de la PS4 et pourtant Days Gone n’aura visiblement jamais de suite. Sony a coupé l’herbe sous le pied de Bend Studio qui était pourtant chaud comme la braise pour enchaîner sur un nouveau jeu. Malheureusement, les fans n’auront que leurs yeux pour pleurer puisque si nouveau jeu il y a, ce n’est pas Days Gone 2.

Le studio s'excuse encore concernant Days Gone 2

C’est une nouvelle fois sur les réseaux sociaux que le studio a pris la parole au sujet de leur prochain gros bébé. Kevin McAllister, Community Manager du groupe, a fait un tweet en réponse à de nouvelles vagues de fausses informations venues donner de l’espoir pour rien concernant un Days Gone 2.

"Je m’excuse auprès de notre communauté de fans de Days Gone. Vous êtes continuellement nourris de faux espoirs et de mauvaises informations provenant de personnes à la recherche de likes. Ce n’est pas juste pour vous."

Un message d’excuse donc à l’intention des fans qui continuent d’attendre désespérément un Days Gone 2. Mais que les choses soient claires, pour le moment, il n’est pas à l'ordre du jour. Le studio l’a déjà répété un très grand nombre de fois, Sony est hermétique au projet et l’a refusé et de toute manière les développeurs sont bien trop occupés.

Une nouvelle IP ultra prometteuse ? « le meilleur jeu du studio »

« Nous travaillons actuellement sur une toute nouvelle IP », lâche McAllister sur X. Ce n’est pas une nouvelle, le studio nous l'avait annoncé il y a un petit bout de temps déjà et nous vendait même du rêve en parlant du « meilleur jeu du studio à ce jour ». Meilleur que Days Gone donc ? Voilà qui aura de quoi rassurer les amoureux du studio.

Pour l’heure, malheureusement, toujours pas d’information croustillante à se mettre sous la dent, mais le studio nous affirme qu’il nous donnera des nouvelles dès qu’il le pourra. Le Community Manager en profite d'ailleurs pour rappeler que si nouvelles il y a, « elles viendront directement du studio ». En d’autres termes, n’écoutez personne d’autre.

Si vous souhaitez vous faire une piqûre de rappel, sachez que Days Gone est disponible sur PS4 et PS5, mais aussi sur PC via Steam notamment.