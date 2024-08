Darksiders et ses quatre charismatiques cavaliers de l'Apocalypse revient enfin des enfers cinq ans après le sympathique et original Genesis, avec l'annonce d'un tout nouveau jeu.

Alors que Genesis était développé par Airship Interactive, THQ Nordic confie le nouveau jeu de la licence Darksiders à Gunfire Games. Pour rappel, on doit notamment à ce studio un troisième opus ayant tant bien que mal voulu s'approprier la formule des Souls-like. Voyons voir ce que les quatre cavaliers des Enfers nous réservent pour leur prochaine sortie des Enfers.

Les Darksiders sont à nouveau de sortie à train d'Enfer

Avec quatre jeux à son actif (sortis respectivement en 2010, 2012, 2018 et 2019), la licence Darksiders s'est construite une réputation relativement solide. Son interprétation originale du mythe des quatre cavaliers de l'Apocalypse et sa direction artistique très typée comics ont grandement contribué à son succès. De plus, chaque jeu a tenté une approche toujours différente (Zelda-like, puis looter-slasher, puis Souls-like et enfin hack'n slash). Voilà en tout cas un cinquième (et a priori dernier) jeu qui s'annonce, teasé tout fraîchement par THQ Nordic.

On parle bien ici de teaser, puisque nous n'en apercevons que le Conseil Ardent, élément récurrent des jeux Darksiders. Aucun gameplay en vue hélas, et seulement à la fin de la bande-annonce un sobre : « Soyez prêts à remonter en selle ». Dans le sous-titre de la vidéo, nous pouvons également lire : « Les Quatre Cavaliers de Darksiders chevaucheront à nouveau ». Puisque Guerre, Mort, Fureur et Discorde ont déjà eu chacun droit à leur propre jeu, nous pouvons nous attendre à un nouvel opus permettant de tous les incarner. Que cela prenne la forme d'un titre à la Gotham Knights/Suicide Squad: Kill the Justice League (espérons dans ce cas pour la licence un résultat plus convaincant...) ou non reste encore à déterminer.

Naturellement, ce petit avant-goût du prochain Darksiders à venir ne dispose pas encore de date de sortie. Nous pouvons en tout cas tabler sur une arrivée sur PC, PS5 et Xbox Series. À noter que la licence soufflera l'année prochaine ses 15 bougies. De là à dire que ce nouveau jeu sera un cadeau d'anniversaire pour les fans ou non, seuls les Enfers le savent...

Source : Darksiders sur YouTube