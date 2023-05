Dans la course aux graphismes les plus impressionnants et réalistes, Epic Games est en pole position avec son Unreal Engine 5. La cinquième version du moteur a été annoncée pour la première fois au Summer Game Fest 2020. En mars 2023, la version 5.2 a été officialisée à la GDC et se veut encore plus impressionnante. Alors forcément, certains joueurs rêvent de voir leurs jeux préférés tournés sous Unreal Engine 5. Par exemple, quel serait le résultat sur le premier Dark Souls ?

Dark Souls sous Unreal Engine 5 : c'est bluffant, mais…

Après le succès de la série Armored Core et le très bon Demon's Souls, FromSoftware s'est fait remarquer. Mais c'est en 2011, avec Dark Souls, que le studio a définitivement acquis ses lettres de noblesse. Exigeant mais rarement injuste, disposant d'une ambiance à tomber, d'une direction artistique sublime et d'un level design de génie, le titre a été salué par la critique et les joueurs. Mais force est de constater qu'il a moins bien vieilli que ses successeurs, Dark Souls 3 en tête. Cela vaut pour son gameplay, très (trop ?) lourd, mais aussi pour ses graphismes. En 2018, Dark Souls Remastered a débarqué pour arranger cela et proposer une technique à la hauteur, avec un titre pouvant tourner en 60 fps. Malheureusement, les améliorations apportées étaient finalement légères, au point que des mods PC sur le jeu original pouvaient faire aussi bien.

Alors, un vrai remake ne serait-il pas envisageable ? Aucun projet de la sorte n'est dans les tuyaux à notre connaissance. Mais il faut bien avouer qu'un Dark Souls sous Unreal Engine 5 aurait de quoi faire saliver. Et justement, un internaute du nom de SilasCG s'est donné l'objectif de recréer Anor Londo, l'un des lieux les plus emblématiques du RPG de FromSoftware, avec le moteur d'Epic. En s'appuyant sur des "éclairages de haute qualité", quelques nouveaux assets ainsi que d'autres directement tirés du jeu original, il est parvenu à son but.

Le résultat en vidéo est bluffant de réalisme, mais il ne convaincra pas tout le monde. En retravaillant Anor Londo, le lieu a perdu son ambiance très sombre digne des meilleures œuvres de dark-fantasy. Un reproche que l'on retrouve beaucoup en commentaires de la vidéo, bien que le travail effectué par SilasCG s'avère techniquement génial.

Vers toujours plus de réalisme ?

Quand on voit les prouesses dont est capable l'Unreal Engine 5, on a parfois du mal à imaginer que nos jeux ressembleront un jouer à cela. Pourtant les vidéos concepts imaginant des lieux ou même des démos de jeux photoréalistes sont légion. Récemment, on a par exemple pu voir un open world Jurassic Park à décrocher la mâchoire d'un T-Rex. Mais le résultat est encore plus impressionnant lorsque l'on parle de jeux réellement en cours de développement. Le nouveau Lords of the Fallen se veut, à ce titre, très prometteur.

Mais la plus grosse claque graphique récente est probablement celle infligée par Unrecord. Ce FPS avec une vue simulant une caméra embarquée avait dévoilé un extrait si extraordinaire visuellement, qu'on a accusé les développeurs de mentir sur le produit. Ceux-ci ont alors dû prouver qu'il s'agissait bien d'un jeu, en montrant une séquence en pleine édition sous Unreal Engine 5. Des jeux magnifiques nous attendent à coup sûr dans les années à venir !