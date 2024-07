Les fans de FromSoftware, et de souls-like tout court, sont en train d'attraper des cheveux blancs avec Elden Ring L'Ombre de l'Arbre-Monde. Une extension qui ne laisse pas de place au hasard, et qui punit encore plus sévèrement les moments d'égarement ou de cupidité. Ce DLC, qui sera le seul contenu significatif pour le jeu, est déjà un gros carton avec plus de 5 millions d'unités vendues en trois jours. On est plus trop sur un marché de niche. Et une autre licence FromSoftware se porte très bien : Dark Souls.

Dark Souls Redemption étend avec succès le lore de la franchise

Elden Ring n'est pas qu'un jeu, c'est également un manga, Elden Ring : Le chemin vers l'Arbre-Monde. Une adaptation qui narre les péripéties d'un Sans-éclat, comme le joueur. Des têtes connues, pas vraiment amicales, font leur retour telles que Margit le Déchu, Godrick le Greffé etc. Cette nouvelle façon de voir le chef d'oeuvre de FromSoftware a aussi été appliquée à DS. En partenariat avec Mana Books, Bandai Namco a sorti le volume 1 du manga Dark Souls Redemption le 6 juin 2024.

Une initiative qui semble avoir plu étant donné que l'éditeur revendique déjà plus de 7 300 exemplaires vendus. Une preuve que la trilogie Dark Souls est chère aux yeux de certains. « Les cendres mourantes d'un feu de camp éclairent un monde dévasté. Une femme, ramenée à la vie par une mystérieuse marque, émerge d'un profond sommeil sans aucun souvenir de son passé. Dans cet univers méconnaissable, elle est poursuivie sans relâche par la redoutable Guilde des gardiens d'écailles. Cependant, elle se voit offrir un salut inattendu par un individu imposant qui garde farouchement le secret de son propre passé... ». L'un des points forts de DS Redemption, qui rend pertinent ce projet, c'est la trame entièrement originale et inédite. Une manière différente d'enrichir le lore et d'avoir une perspective du monde créé par Hidetaka Miyazaki.