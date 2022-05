Suite à un important problème de sécurité, FromSoftware avait tranché en faveur d'une désactivation des serveurs PC de Dark Souls Trilogy. Le studio promet qu'une solution est en chemin.

Vers un retour des serveurs PC de la trilogie Dark Souls

En début d'année, Bandai Namco et FromSoftware avaient annoncé une fermeture des serveurs PC de DS Remastered, Dark Souls 2 et Dark Souls 3. Ça c'était passé au mois de janvier, avant le lancement d'Elden Ring, à cause d'une faille de sécurité. En effet, à travers les serveurs PvP des trois jeux, certains pouvaient infiltrer les parties d'autres joueurs (normal)... mais dérober des données (pas normal). Cette incursion non souhaitée était également une opportunité pour des personnes d'installer à distance des virus ou autres applications malveillantes.

Contactés par nos confrères de PC Gamer, FromSoftware a communiqué sur une remise en ligne des serveurs PC... sans donner de date ou de fenêtre pour autant.

Nous sommes actuellement en train de restaurer les serveurs en ligne de la franchise DS sur PC. Nous prévoyons de restaurer progressivement les services en ligne pour chaque jeu, en rétablissant ceux de DS3 lorsque nous aurons réalisé le travail nécessaire pour corriger le problème. Nous vous tiendrons au courant du calendrier de restauration. Nous remercions tous les joueurs pour leur patience et leur compréhension.

Patience est donc encore le maître mot.