Toutes les bonnes choses ont une fin. Toujours. C’est comme ça, malheureusement. Pendant qu’Armored Core 6 fait son petit bonhomme de chemin et qu’Elden Ring cartonne en nous faisant saliver avec son gros DLC à venir, l’Ombre de l’Arbre Monde, FromSoftware a décidé de faire le ménage dans ses placards. Le studio vient en effet d’annoncer que plusieurs de ses jeux allaient tout bonnement tirer leur révérence une bonne fois pour toutes. La fin d’une époque pour beaucoup d’entre nous.

Dark Souls 2 va mourir, mais ne reviendra pas cette fois

Après Demon’s Souls ou encore Dark Souls, FromSoftware a décidé de mettre un terme au soutien de la version d’origine de Dark Souls 2. Le studio a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’il couperait les services en ligne du jeu sur PS3 et Xbox 360 dès le 31 mars 2024. Vous n’avez donc plus que quelques mois pour profiter des versions originales de Dark Souls 2. Le remaster sur PC, PS4 et Xbox One n’est pas concerné. Les réactions sont nombreuses, mine de rien, et certains joueurs se moquent un peu à grand renfort de mèmes « les deux joueurs restants sur les serveurs en PLS » peut-on lire. Bon enfant, mais c’est vraiment la fin d’une ère pour beaucoup de joueurs.

C'est la fin d'une ère mine de rien

Dark Souls 2, s’il n’est pas le meilleur de la série, reste un jeu majeur. Demon’s Souls a rencontré le succès, mais est resté relativement timide. Le premier jeu de la franchise a su transformer l’essai, mais pas vraiment à s’ouvrir au plus grand nombre. Du moins, au départ puisqu’il a rapidement trouvé son public et commencé à chatouiller la curiosité des moins téméraires.

Dark Souls 2 est arrivé en bon second et a tenté, maladroitement vous diront certains, de faire de la difficulté et du fait de mourir un argument "marketing". La mort n’est plus seulement un élément de gameplay, elle devient une raison d’attirer du monde dans Dark souls 2. En témoigne cette stèle qui recense le nombre d'âmes tombées au combat par exemple. Le jeu est difficile, enchaîne les boss assez rapidement quitte à perdre un peu en subtilité et à sacrifier pas mal de petites choses sur l’autel du tout-venant.

Malgré tout, Dark Souls 2 reste un très bon titre, qui a toutefois mal vieilli, malgré sa version remastered sur PS4, Xbox One et PC.