Bien avant Elden Ring, il y avait Dark Souls, une série qui a fait exploser le genre en catapultant FromSoftware sur le podium des studios les plus appréciés par les joueurs.

C’est aux Dark Souls que l’on doit le terme souls-like, qui définit un jeu à la fois difficile et exigeant, mais aussi des mécaniques de gameplay particulières. À plus d’un titre, les Dark Souls ont marqué les joueurs et l’industrie. Et il se pourrait bien que l’un des meilleurs opus de la saga soit en train de nous préparer quelque chose.

L'un des meilleurs Dark Souls bientôt de retour en remaster ?

On sort les pincettes et la combinaison, puisqu’il s’agit ici encore d’une rumeur qui nous vient de Nick Baker, connu pour avoir la langue bien pendue. Il s’est exprimé dans le podcast XboxEra concernant la célèbre licence de FromSoftware. D’après lui, ses sources lui auraient marmonné qu’un remaster de Dark Souls 3 serait actuellement en préparation. Si c'est avéré, ce serait une excellente nouvelle pour les fans ou les joueurs n’ayant jamais mis les mains sur cet excellent jeu, mais pour l’heure, rien n’est sûr.

Si on a bien envie d’y croire, d’autant qu’il existe déjà un remaster de Dark Souls 1 et 2, on n’a malheureusement rien de tangible à se mettre sous la main, et Nick Baker ne donne aucun autres détails et se contente d'affirmer détenir d’autres informations croustillantes, mais sans pouvoir les dévoiler.

Une rumeur plausible ?

De notre point de vue, un remaster de Dark Souls 3 est bien evidement possible. L’argumentaire est tout simple : les remasters sont devenus une grande mode ces dernières années. Dark Souls 3 n’a jamais profité de patch nouvelle génération ou quoi que ce soit d’autre du côté des consoles de salon (les versions PC n’ayant pas vraiment de problème là-dessus), et les précédents épisodes ont déjà eu droit à leur coup de frais. Sans compter que le jeu est extrêmement apprécié encore aujourd'hui.

En revanche, si remaster de Dark Souls 3 il y a, FromSoftware risque de se prendre une déferlante tant il y a de la demande pour un jeu PS4 un peu plus vieux et ô combien adulé : Bloodborne. Remaster, remake… les rumeurs le concernant sont légion, mais on n’a toujours pas vu l’ombre d’un indice. Pourtant, s’il y a bien un jeu qui mériterait un coup de polish, c’est bien celui-là, puisque même le Game Boost de la PS5 n’arrive pas à lui offrir un ravalement de façade digne de ce nom, et il n’existe aucune version PC.

