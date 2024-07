Cyberpunk Edgerunnners raconte « l'histoire d'un gamin des rues qui tente de survivre dans Night City, une ville du futur obsédée par la technologie et la transformation du corps ». Pour rester en vie, le jeune homme en question devient un « Edgerunner », un mercenaire hors-la-loi. Tel est le cadre de la série d'animation produite par Netflix et réalisée par le studio Trigger (Kill la Kill, Little Witch Academia). Un anime qui a cartonné au point de se retrouver dans le top 10 des séries les plus visionnées dans 38 pays à sa sortie. Et cette popularité n'a pas échappé à des développeurs japonais très appréciés.

Cyberpunk Edgerunners s'invite encore dans un jeu

Cyberpunk Edgerunners a explosé sur Netflix et a fait un bien fou à Cyberpunk 2077. Un carton dont le jeu a tiré avantage puisque de nombreux joueurs et joueuses, anciens comme nouveaux, sont retournés dessus suite à la diffusion. Après une saison 1 acclamée, la série animée reviendra à l'affiche de Guilty Gear Strive.

Arc System Works a annoncé l'arrivée de Lucy Cyberpunk Edgerunners au roster de son jeu de baston. Ce sera l'un des combattants de la quatrième saison, qui démarre ce 22 juillet avec le lancement du pass saisonnier. Celui-ci contient des arènes inédites et des couleurs supplémentaires pour les avatars. Le premier personnage additionnel, Dizzy, sera disponible en octobre 2024, puis sera suivi de Venom (rien à voir avec celui de Marvel), d'Unika et de la hackeuse Lucy de Cyberpunk Edgerunners en 2025. Une énorme surprise que personne n'avait vue venir, et qui a été dévoilée durant l'EVO 2024.

Cyberpunk Edgerunners n'aura pas de saison 2 sur Netflix - une décision du studio Triggger -, mais continuera donc d'exister à travers divers partenariats. En plus de la collaboration avec Guilty Gear Strive, la série animée va avoir son propre jeu de plateau Cyberpunk Edgerunners Combat Zone. « Dans les années 2070, des Edgerunners améliorés grâce à la cybernétique exercent leur métier dans l'ombre de sociétés telles qu'Arasaka. Leurs histoires sont nombreuses, uniques, mais d'une façon ou d'une autre toutes identiques. Pouvez-vous mener ces Edgerunners au succès ou Arasaka les verra-t-elle mourir en légendes ? » (synopsis officiel via le fabricant Monster Fight Club).