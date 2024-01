Les joueurs Xbox Series (X et S) seront ravis d’apprendre que Cyberpunk 2077 a un petit cadeau pour eux. Un présent totalement gratuit, sans condition et qui ne nécessite même pas d’avoir le jeu d’ailleurs. C’est juste un petit quelque chose pour marquer ce début d’année, mais que sur Xbox.

Un beau cadeau Cyberpunk 2077 sur Xbox Series

Cyberpunk 2077 vous permet désormais d’utiliser son univers pour personnaliser votre Xbox Series grâce à un sublime fond d’écran dynamique. On y retrouve V (version féminine) de dos et armé d’un sabre. La ville de Night City s’étendant à perte de vue devant elle en arborant de jolies couleurs néon et bien entendu, de très nombreux écrans animés. L'ambiance est au rendez-vous.

Comment récupérer le fond d'écran sur Xbox ?

Ce petit cadeau Cyberpunk 2077 est offert à tous et se retrouve directement dans la liste des fonds d’écran de votre machine. Pas besoin d’aller bien loin donc, puisqu'il suffira d’aller dans les options de votre Xbox Series en suivant la manipulation suivante :

Rendez-vous dans les paramètres de votre Xbox Series.

Allez ensuite dans Général > Personnalisation.

Choisissez alors Mon arrière-plan > Arrière-plan Dynamique.

Sélectionnez celui du jeu et le tour est joué !

Pour rappel, Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty sont disponibles sur Xbox Series, PS5 et PC. Le jeu a récemment subi une véritable refonte de son gameplay et de très grosses modifications visuelles, sans compter l’ajout de nouveautés comme le métro, par exemple.