Dès demain, les détenteurs de Cyberpunk 2077 pourront profiter du patch gratuit apporté par la version 2.0 du jeu. Une mise à jour si grande qu'elle justifie amplement le fait de relancer le jeu après l'avoir terminé en long, en large et en travers. De toute manière, on sait bien que les fans vont y retourner, puisque le DLC Phantom Liberty débarque dans moins d'une semaine. Cela étant, CD Projekt Red a fait une déclaration concernant cette fameuse version 2.0. Et elle montre bien qu'on a affaire à un gros morceau.

Cyberpunk 2077 fait saliver les joueurs

Le jeu du studio polonais n'en est pas à son premier patch conséquent. Il faut dire qu'après une sortie aussi chaotique comme la sienne, il est nécessaire de rectifier le tir rapidement. Seulement voilà, la 2.0 n'est pas là pour apporter mille et un correctifs. Elle va amener de vrais changements dans Cyberpunk 2077. Pour en profiter un maximum, CD Projekt Red vous conseille de recommencer le jeu depuis le début après la sortie de la mise à jour : « En raison du nombre de changements, un nouveau départ améliorera votre expérience de jeu globale ».

Et on peut les comprendre. Pour rappel, la version 2.0 va venir retravailler l'arbre de compétences et d'avantages, entre autres. Quant au système d'implants cybernétique, il sera également transformé. Si ça ne vous a pas convaincu, sachez que la police de Cyberpunk 2077 aura maintenant un cerveau. Plus sérieusement, le patch devrait la rendre plus réactive et surtout plus tenace. Les courses poursuites ne vont pas être de tout repos, nous faisant réfléchir à deux fois la prochaine fois qu'on commettra un délit. D'une manière générale, l'IA a été améliorée, ce qui devrait rendre les futurs combats en véhicule fort plaisant. Ce ne sont donc pas de minces changements et reprendre à zéro devrait être le meilleur moyen de les savourer.

Un DLC qui n'est pas en reste

Bien évidemment, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty va également soumettre ses propres retouches à l'expérience de base. En outre, on découvrira un nouvel arbre de compétences lié à la puce Relic. Le niveau maximum passera de 50 à 60 et plus de 100 objets inédits seront à déclarer. Mais le plus gros morceau se situera du côté du nouveau district de Dogtown à explorer de fond en comble. C'est donc un beau terrain de jeu qui attend les détenteurs de l'extension qui s'annonce massive. Littéralement, puisqu'elle pèse tout simplement 32,926 Go. Pour un DLC, il faut avouer que c'est plutôt surprenant.