Ce mod permet ainsi de pousser la dynamique FPS de Cyberpunk 2077 vers de nouveaux sommets. Pour encore plus d'immersion, cette vidéo nous permet de véritablement vivre les combats grâce à la technologie du Face Tracking. Voyez plutôt !

Immersion totale dans Cyberpunk 2077

Avec Cyberpunk 2077, CD Projekt RED nous a offert l'une des expériences les plus immersives de ces dernières années. Déambuler dans Night City en vue à la première personne nous permet de vraiment apprécier l'écrasante ambiance de la ville futuriste. C'est d'autant plus flagrant en rajoutant les nombreux mods développés pour Cyberpunk 2077 depuis sa sortie fin 2020. Un autre FPS qui a bluffé les joueuses et joueurs par son aspect diablement immersif, c'est Unrecord. Le moddeur NextGen Dreams s'est ainsi posé la question suivante : qu'est-ce que cela donnerait si on mélangeait les deux expériences ?

Le résultat, vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Et force est de constater que c'est particulièrement bluffant. Nous avons vraiment l'impression de vivre les gunfights. Le vice est d'ailleurs poussé à son paroxysme grâce à la technologie du Face Tracking, couplée à des paramètres graphiques poussés vers le réalisme absolu. On pourrait presque croire que cette vidéo a été tournée dans la vraie vie, ou à minima en utilisant un casque VR. Il n'en est pourtant rien, mais le résultat est en tout cas saisissant. Une fois encore, l'étalon visuel qu'est Cyberpunk 2077, épaulé par une communauté passionnée de moddeurs, ne cesse de nous éblouir. « Breathtaking ! », comme dirait un certain acteur incarnant Johnny Silverhand.