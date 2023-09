Après une sortie compliquée en vue de son état très instable et des nombreux bugs, Cyberpunk 2077 a eu un long suivi et devrait bien nous livrer sa version 2.0.

CD Project RED n’a eu de cesse de travailler sur Cyberpunk 2077 afin d’honorer les nombreuses promesses faites durant le développement de ce dernier. Le DLC à venir, Phantom Liberty, devrait ajouter énormément de contenu, mais cela ne s’arrête pas. L’extension n’étant disponible que sur PC, PS5 et Xbox Series. La Xbox One et la PS4 seront délaissées par le DLC, mais devrait pouvoir profiter du patch 2.0. Cette grosse mise à jour de Cyberpunk 2077apporte une quantité folle d'améliorations et les développeurs expliquent enfin proposer le jeu qu’il souhaitait à la sortie. Dans ce patch bon nombre d’équilibrages très attendus, mais des nouveautés et des refontes. L’une d’elles retient particulièrement l’attention des joueurs.

Plus le droit de déconner dans Cyberpunk 2077

Les joueurs ont relevé un point vraiment dérangeant depuis le lancement des aventures de V en 2020, la police n’est clairement pas une menace. Enfin, on dirait même que les forces de l’ordre n’aiment pas leur métier pour faire si peu d’effort. Et bien le message n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd puisque les vacances sont bientôt finies à Night City.

Le patch 2.0 contient un paragraphe important sur la police et nous avons enfin quelques détails sur ce dernier. CD Projekt s'est fendu d'un petit post sur son site officiel pour sonner la fin de la récré. Le studio nous affirme que “les activités criminelles seront punies, les coureurs seront pourchassés et les cyberpsychos seront mis à l'écart, sans poser de questions”. Ainsi, le NCPD (la police) n’aura plus aucune pitié semble-t-il mais les révisions ne s’arrêtent pas là. Le système de recherche a été complètement remanié. Lorsque vous attendrez 5 étoiles, des mini-boss de la Max-Tac viendront vous chercher directement. Ces derniers seront particulièrement retors et dotés de capacités spéciales. Pour les fuyards, des barrages routiers et de véritables courses-poursuites sont prévus dans la note du correctif. L'occasion idéal de tester les nouveaux combats à bord de bolides.

Une police plus réaliste, mais pas punitive pour autant

La police ne va plus rigoler, mais le studio ne souhaite pas non plus étouffer les joueurs. Fuir une scène de crime sera toujours possible, mais simplement un peu plus difficile. CD Project RED assure ne pas vouloir punir constamment le joueur et les laisser libre au possible. Il faut que cela reste "amusant". Ainsi, la police agit comme une police normale et si la menace est trop importante, elle emploiera les grands moyens (le NCPD ou même la Max Tac). Le studio polonais finit donc son explication par un conseil plutôt simple mais efficace : “une règle simple : ne commettez pas de crime si vous ne supportez pas la chaleur”.