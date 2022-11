En attendant la sortie du DLC Phantom Liberty, un joueur a décidé de retourner sur Cyberpunk 2077 pour ce qu'il pouvait en retirer. Un bon choix vu qu'il est tombé sur un élément inédit.

Cyberpunk 2077 dévoile un secret autour de ce perso adoré

Même après avoir passé des dizaines d'heures dans Night City, vous n'avez peut-être pas percé tous les secrets du jeu. D'autant que pour celui-ci, il faut bidouiller un peu. Un membre de Reddit, OSHlN, a eu une idée : se balader dans la ville de Cyberpunk 2077 en ayant au préalable activé un mod Noclip. Une astuce relativement répandue dans les jeux vidéo qui permet de se déplacer partout sans limite physique. Dès lors, on peut voler, passer à travers les murs, voitures, personnages etc.

Mais ce joueur ne l'a pas fait à n'importe quel moment. Il a en effet lancé le mod pendant la scène de flashback avec Johnny Silverhand, le protagoniste interprété par Keanu Reeves (John Wick 4), qui se déroule entre l'acte 1 et 2 de Cyberpunk 2077. Une fois libéré, OSHIN a rendu une petite visite à un marchand dans la peau de Silverhand. Il a ensuite pu repartir avec une arme légendaire « Johnny's Revolver », un pistolet similaire au Malorian Arms 3516.

Dans la discussion Reddit, d'autres affirment également qu'elle est déblocable et qu'elle peut être ajoutée à l'inventaire mais via une invite de commandes. Ces dernières heures, un joueur a aussi fait une découverte sur Zelda Breath of the Wild après 2500 heures de jeu.