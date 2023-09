Cyberpunk 2077 est sorti en 2020 et a créé l'un des plus grands scandales de l'industrie. Après l'immense polémique, CD Projekt RED n'a eu de cesse d'améliorer son jeu. Grâce à au patch next-gen et aussi à l'adaptation animée, Edgerunners, le jeu a désormais une base de fans solide attendant le DLC. Nommée Phantom Liberty, l'extension s'accompagnera de la version 2.0 du jeu et les développeurs annoncent "enfin sortir la version de Cyberpunk qu'ils auraient voulu présenter au public". Mais avant que tout cela arrive sur nos machines, un joueur nous offre un film reprenant toutes les aventures de V. Parfait pour se remettre dans le bain avant l'arrivée de la grosse mise à jour et du DLC.

Un film dans Cyberpunk 2077

Les machinimas sont des sortes de films réalisés uniquement à partir de séquences en jeu. C'est donc ce que nous propose un fan du RPG, qui a posté il y a quelques jours un trailer de son film qui retrace l'histoire de Cyberpunk 2077. Un long-métrage de pas moins de 80 minutes qu'il a entièrement réalisé seul, des prises de vues aux animations, le tout en ajoutant quelques modèles et lumières et le voilà le meilleur utilisateur du mode photo.

Un travail gargantuesque qui n'est pas passé inaperçu aux yeux de Pawel Sasko, réalisateur des quêtes sur Cyberpunk 2077 et son extension Phantom Liberty. La version 2.0 et l'extension sont une occasion en or de débuter le jeu dans les conditions optimales pour les joueurs passés à côté du jeu. Le film permettra aux anciens joueurs de se replonger dans l'histoire principale et de retrouver toute la trame pour pouvoir se lancer dans Phantom Liberty avec tous les détails en tête. Ainsi, le film en question sera disponible le dimanche 17 septembre à 18h (heure française). Pour rappel, la version 2.0 sortira gratuitement sur toutes les plateformes le 21 septembre, un peu avant la sortie de l'extension qui, quant à elle, sera uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series cinq jours plus tard.