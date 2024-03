Avec Cyberpunk 2077 sur PC, CD Projekt RED nous a montré l'étendue de son talent pour nous flatter la rétine. Grâce aux dernières technologies de NVIDIA déployées dans Phantom Liberty, ce constat est encore plus parlant. Rajoutez au mélange pour pousser le réalisme du jeu à fond, et vous avez un résultat proprement « Breathtaking » !

Quand la fiction dépasse la réalité dans Cyberpunk 2077

Dès le départ, Cyberpunk 2077 était pour NVIDIA un moyen de faire étalage de ses technologies dernier cri. DLSS 3.5, Ray Tracing ou encore Reflex, le titre de CD Projekt RED n'a manqué de rien pour nous en mettre plein la vue. Le seul jeu capable de rivaliser avec lui est Alan Wake 2. Sauf que trois ans séparent la sortie de l'un par rapport à l'autre. Pourtant, Night City continue de nous émerveiller, et s'embellit même avec le temps !

Cette superbe vidéo de Digital Dreams nous le prouve en poussant tous les paramètres graphiques absolument à fond. Tournée en 8k et portée par d'impressionnants mods, elle nous fait parfois presque oublier que nous sommes dans un jeu (bon, le personnage n'a pas de tête quand il se regarde dans un reflet, mais...). Les mods en question portent bien leur nom pour nous mettre une magistrale claque graphique. Le premier est un mod visant à rendre le ray tracing ultra réaliste. Cela permet d'afficher notamment des reflets plus vrais que nature sur les véhicules. Le second est un ReShade appelé Photorealistic Night City. Cela se passe de commentaires, avec une mégapole dystopique absolument criante de réalisme.

Bécane de cyberpsycho requise

Malheureusement, il faut être un cyberpunk extrêmement fortuné pour s'offrir la bécane permettant de faire tourner le jeu dans de telles conditions. Comme indiqué sur la vignette de la vidéo, une RTX 4090 est indispensable. Les autres pièces du bolide ne sont pas bon marché non plus. Comptez en effet sur un Ryzen 9 7950X, 32 Go de RAM DDR5 6000 MHz et un très robuste SSD M.2 NVMe.

Qu'à cela ne tienne, nous avons droit grâce à Digital Dreams à neuf minutes d'évasion dans le fascinant futur dystopique de Mike Pondsmith, à la sauce CD Projekt RED. Ce pour mieux se rendre compte que, finalement, aussi belle soit-elle, il ne vais pas vraiment bon vivre à Night City.