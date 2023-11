L'annonce récente de l'édition ultime de Cyberpunk 2077 a soulevé une curiosité particulière : la version PS5 de cette édition ne comprend pas le DLC Phantom Liberty sur disque. Quelle en est la raison ?

La PS5, grande perdante de l'Edition physique de Cyberpunk 2077

Pour la version PS5 de Cyberpunk 2077 Ultimate Edition, l'absence du DLC sur disque contraste fortement avec l'édition physique pour Xbox Series X/S, qui elle, inclut tout le contenu. Il apparaît que cette divergence est due à une politique de Sony plutôt qu'à un choix de CD Projekt RED.

John Linneman, de Digital Foundry, a révélé que Sony exige des développeurs la création d'un nouveau SKU pour inclure des DLC sur disque. Bien que cette information provienne d'autres développeurs, ni CD Projekt RED ni Sony n'ont fait de commentaires à ce sujet.

Interrogé sur la complexité de créer un nouveau SKU, Linneman a suggéré que CD Projekt RED devrait recompiler Cyberpunk 2077 avec le DLC inclus en tant que version distincte, nécessitant une nouvelle approbation de Sony. Ce processus entraînerait des coûts supplémentaires en termes de temps et d'argent. Cette perspective éclaire davantage les raisons de cette décision.

C'est quoi un SKU exactement ?

Un SKU, ou Stock Keeping Unit (Unité de Gestion de Stock en français), est un identifiant unique attribué à chaque produit distinct dans un inventaire ou un catalogue. Ce code est utilisé pour suivre et gérer les stocks de produits dans un magasin, un entrepôt ou tout autre lieu de stockage.

Dans le contexte du commerce et de la distribution, un SKU est souvent un code alphanumérique qui aide les entreprises à identifier rapidement un produit spécifique, y compris ses caractéristiques uniques comme la taille, la couleur, le prix, le fabricant, etc. Par exemple, deux variantes d'un même produit, comme un t-shirt en deux couleurs différentes, auront des SKU distincts. Dans le jeu vidéo, c'est la même chose et Sony tient à cela.

Réaction immédiate des joueurs PS5

Naturellement, cette situation a provoqué la frustration des joueurs PS5, comme le montrent les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Il semble peu probable que CD Projekt RED change de cap, les disques étant prêts à être mis en vente dès le 5 décembre. La production et la préparation pour l'expédition sont sans doute déjà en cours. L'absence du DLC Phantom Liberty sur le disque de l'édition ultime de Cyberpunk 2077 pour PS5 interroge sur les directives de Sony et leur influence sur l'expérience des utilisateurs, une réalité de plus en plus manifeste.