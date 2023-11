Il y a quelques jours, nous pouvions apprendre le gros leak d'une édition ultime pour Cyberpunk 2077. Eh bien, cette fois, c'est réel et l'information vient de tomber. Voilà ce que l'on sait.

Enfin ! La nouvelle édition tant attendue du jeu vidéo populaire, Cyberpunk 2077, baptisée Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, qui avait été victime d'un leak la semaine dernière, vient de s'officialiser.

Une edition ultime pour Cyberpunk 2077

Ainsi donc, la nouvelle édition Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, sera disponible dès cette année, comme l'a annoncé CD PROJEKT RED via un communiqué. Cette version améliorée du jeu sera lancée le 5 décembre prochain pour les consoles Xbox Series, PS5 et PC. Petit problème, le studio n'a pas encore communiqué sur son prix. D'après les leaks cette version devrait être facturée 59,99 dollars pour les deux consoles. Un prix plus qu'honnête, surtout après le déploiement du patch 2.0

Cette Ultimate Edition regroupe l'histoire complète de V, le/la mercenaire évoluant dans la bonne vieille ville dystrophique de Night City. Elle comprendra le jeu Cyberpunk 2077 de base, son extension de type thriller d'espionnage Phantom Liberty, ainsi que la mise à jour 2.0. Disponible à la fois en version numérique et physique, cette édition marque une étape importante pour le jeu. Notamment en étant la première version physique pour les consoles de nouvelle génération.

Cette sortie est particulièrement significative pour Cyberpunk 2077, un titre qui a connu un parcours mouvementé depuis sa sortie initiale. CD PROJEKT RED semble vouloir offrir une expérience renouvelée et enrichie, destinée à captiver aussi bien les nouveaux joueurs que ceux ayant déjà exploré les rues de Night City.

Une édition intéressante

À noter qu'un bundle numérique combinant le titre de base avec Phantom Liberty est souvent disponible entre 70 et 79,99 euros. Bien qu'il soit parfois en téléchargement à environ 50 dollars. Ce qui rend le prix de cette nouvelle édition assez compétitif, puisqu'il devrait être proposé à 59,99 euros. C'est du moins ce qu'indiquait le dernier leak.

Parfait en attendant la sortie du projet très attendu Project Orion, qui promet d'apporter d'importantes innovations. Les bruits de couloir suggèrent déjà plusieurs changements potentiels pour ce nouveau jeu, incluant peut-être un passage à une vue à la troisième personne ou une évolution significative du gameplay, qui pourrait même s'écarter du style RPG traditionnel. Peu importe les modifications apportées, l'avenir de l'univers Cyberpunk s'annonce riche et excitant. Et cette version Ultimate n'est qu'une confirmation de plus de la poule La Poule aux œufs d'or qu'est le RPG.