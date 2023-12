Cyberpunk 2077 n'a plus besoin d'une introduction. Lors de sa sortie en 2020, le jeu a secoué la sphère vidéoludique, mais pas nécessairement pour les bonnes raisons. Depuis, CD Projekt Red l'a remis sur pied, et le RPG est aujourd'hui acclamé par les joueurs. Il a accueilli de nombreuses mises à jour et même un DLC baptisé Phantom Liberty. Et en plus, de temps à autre, il se permet même d'offrir des cadeaux à la communauté, comme c'est le cas en ce moment.

Cyberpunk 2077 vous invite à récupérer du contenu gratuit

Vous êtes intéressé ? Tant mieux, mais on a une petite précision à apporter avant de continuer. En effet, le contenu gratuit en question n'est pas vraiment disponible pour tout le monde. Il s'adresse aux détenteurs de l'extension de Cyberpunk 2077. Cette dernière étant comprise dans l'Ultimate Edition, vous pouvez également utiliser ce moyen pour en bénéficier. Maintenant que c'est dit, il est important de rappeler qu'une condition est à remplir pour profiter de ces cadeaux, sans frais supplémentaires. Rassurez-vous, il n'y a rien de bien compliqué.

En premier lieu, il faut se munir d'un compte GOG qu'il va falloir venir lier à votre compte Twitch. Ainsi, vous allez pouvoir participer à la campagne de drops qui est actuellement en cours sur la plateforme de streaming. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à aller sur le site, et vous emparer d'objets uniques, mais attention. Pour ce faire, il faudra regarder des streamers jouer à Cyberpunk 2077 (s'ils ont bien activé les drops). Ci-dessous, nous vous avons mis la liste des récompenses offertes, et c'est plutôt alléchant, surtout si vous venez de débuter l'aventure.

Objets gratuits à récupérer dans les drops Twitch

Pantalon d’infiltrée des NUSA - du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 1h de stream

- du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 1h de stream Bottes d’infiltrée des NUSA - du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 2h de stream

- du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 2h de stream Veste d’infiltrée des NUSA - du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 3h de stream

- du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 3h de stream Casque d’infiltrée des NUSA - du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 4h de stream

Comme vous pouvez le voir, l'offre prend fin le 19 décembre 2023, c'est-à-dire... demain. Autant dire qu'il ne faut pas perdre une seconde, et foncer sur Twitch pour récupérer tout ça. Une fois que ce sera fait, vous pourrez transférer ces objets dans votre jeu sur consoles et/ou PC. Dès lors que vous aurez passé cette étape, ce sera accessible dans l'une des planques de V. Si vous considérez que ce n'est pas un argument suffisant pour retourner sur Cyberpunk 2077, sachez qu'il a obtenu son ultime mise à jour 2.1, et elle est massive. On relève notamment le système de métro que les joueurs attendaient avec impatience.