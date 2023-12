Cyberpunk 2077, c'est une longue histoire qui a marqué la sphère vidéoludique de façon permanente. En 2020, le jeu a connu un lancement chaotique, avant de réussir à se remettre sur pied grâce à l'effort de CD Projekt Red. Le RPG a finalement accueilli sa mise à jour 2.0, ce qui l'a transformé, dans le bon sens du terme. On a également eu ses versions next-gen, et son DLC baptisé Phantom Liberty. Bref, tout ça pour dire que le jeu va bien, et qu'il a même un beau cadeau pour les joueurs à récupérer dès maintenant.

Du contenu gratuit pour Cyberpunk 2077

Avant de rentrer dans le vif du sujet, une petite précision doit être apportée. Ce fameux contenu gratuit est uniquement disponible pour les détenteurs de l'extension de Cyberpunk 2077. Sachant qu'elle est comprise dans l'Ultimate Edition, vous pouvez aussi passer par là pour en bénéficier. Mais ce n'est pas tout. Les cadeaux, ça se mérite, et il va donc falloir vous munir de plusieurs choses avant de pouvoir obtenir votre récompense. Rassurez-vous, il n'y a pas beaucoup d'étapes à suivre.

D'abord, il faut lier votre compte GOG à votre compte Twitch. Ce faisant, vous pourrez participer à la campagne de drops qui est actuellement en cours sur la plateforme de streaming. Une fois qu'ils sont liés, il ne vous reste plus qu'à aller sur le site, et gagner des objets uniques en regardant des streamers jouer à Cyberpunk 2077 (s'ils ont bien activé les drops). Vous avez jusqu'au 19 décembre 2023 pour récupérer le contenu, sans frais supplémentaires. Ça vous laisse largement le temps d'aller faire un petit tour sur Twitch.

Objets gratuits à récupérer dans les drops Twitch

Pantalon d’infiltrée des NUSA - du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 1h de stream

- du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 1h de stream Bottes d’infiltrée des NUSA - du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 2h de stream

- du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 2h de stream Veste d’infiltrée des NUSA - du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 3h de stream

- du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 3h de stream Casque d’infiltrée des NUSA - du 05/12 au 19/12 - Regarder au moins 4h de stream

Dès que vous aurez obtenu l'un de ces objets, vous pourrez le transférer dans votre jeu sur consoles et/ou PC. Il sera ensuite dans l'une des planques de V. On vous conseille de vous en emparer sans plus tarder, et de profiter de l'ultime mise à jour reçu par Cyberpunk 2077, la 2.1. Celle-ci est venue ajouter le système de métro tant réclamé par les joueurs. En outre, on retrouve aussi des courses de voitures répétables, des jumelles pour admirer le décor, et carrément des rendez-vous avec ses amants. Il y a de quoi faire, et c'est une belle manière pour CD Projekt de clôturer le bal.