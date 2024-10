Les fans de Cyberpunk 2077 ont de quoi se réjouir cette semaine. Un nouveau mod, développé par Tylerrrrr, vient d’être mis à jour et améliore considérablement la vue à la troisième personne, un mode qui n’est pas disponible de façon native dans le jeu. Grâce à cette version 5.0 du mod Every Animation Redone TPP, l’expérience est désormais plus fluide et réaliste.

Cyberpunk 2077 en mode TPS

Ce mod apporte des changements majeurs aux animations de V, le personnage principal. Parmi les nouveautés, on trouve des animations plus naturelles lorsqu'on interagit avec des PNJ, des améliorations pour les mouvements d’escalade et de saut, et une meilleure gestion de la caméra pendant les combats au corps à corps. De plus, les animations de V (dans sa version masculine) ont été retravaillées pour offrir une expérience encore plus immersive.

Ces ajustements rendent la vue à la troisième personne bien plus agréable et réaliste. Ce mod permett de découvrir Night City sous un nouvel angle. Pour ceux qui préfèrent explorer le jeu autrement que via la vue à la première personne, ce mod est une véritable bouffée d'air frais.

Ce mod est disponible gratuitement sur Nexus Mods, une plateforme incontournable pour les joueurs PC. Vous pouvez l’installer facilement et profiter d’une nouvelle façon de jouer à Cyberpunk 2077. Grâce à cette mise à jour, le jeu gagne en profondeur et offre une alternative bienvenue à la vue à la première personne. Cela concerne surtout ceux qui râlaient de n'avoir qu'une vue FPS. Le tout est disponible sur ce lien.

Même si CD Projekt Red a annoncé la fin du développement actif du jeu, le studio continue d'ajouter des fonctionnalités. Récemment, une mise à jour a intégré la prise en charge de la technologie AMD FSR 3, permettant d'améliorer les performances. Cependant, certains joueurs espèrent encore une meilleure qualité visuelle avec une future version de cette technologie.

Source : Nexus Mod