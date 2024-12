Après plusieurs leaks à leur sujet et des annonces plus officielles il y a peu, de jolies surprises sont enfin disponibles pour les fans de Cyberpunk 2077.

Le mois dernier, nous apprenions via de premiers leaks que CD Projekt RED allait se fendre de non pas un, mais de deux crossovers autour de Cyberpunk 2077. Le fruit de ces collaborations a depuis fait l'objet d'une annonce plus officielle juste avant Noël, et est désormais disponible. Il faudra toutefois allonger les eurodollars pour en profiter, car rien n'est gratuit à Night City.

Cyberpunk 2077 enfin connecté à d'autres jeux pour des crossovers premios

Cyberpunk 2077 aura certes connu un lancement compliqué, surtout sur PS4 et Xbox One, mais il a bien remonté la pente depuis. Quatre ans après sa sortie, le titre de CD Projekt RED est enfin apprécié à sa juste valeur, grâce aux efforts des développeurs. Il peut maintenant trôner sans trop rougir aux côtés de The Witcher 3 dans la cour des grands RPG et des jeux à l'impact fort sur la pop-culture. Cela s'illustre notamment à travers une collaboration entre Cyberpunk 2077 et Rocket League d'un côté, et Fortnite de l'autre.

Dans le premier cas, cela prend la forme d'un nouveau véhicule avec lequel essayer de marquer des buts à toute vitesse : la Quadra Turbo-R V-Tech. Cette superbe voiture emblématique de Cyberpunk 2077, que l'on peut obtenir via une quête, est donc disponible dans la boutique de Rocket League, moyennant cependant 1800 crédits. Ce bolide est par ailleurs également disponible dans Fortnite, contre 1800 V-Bucks. En connectant votre compte Epic Games aux deux jeux, l'achat de la Quadra Turbo V-Tech dans l'un permettra de l'utiliser dans l'autre jeu. À noter que divers options de personnalisation sont incluses, en fonction du jeu.

En plus de ce véhicule emblématique de Cyberpunk 2077, Fortnite accueille en supplément deux nouvelles apparences pour son personnage : Johnny Silverhand et V dans sa version féminine, moyennant 1500 V-Bucks chacun, ainsi qu'avec divers accessoires à 800 V-Bucks l'unité, ou dans un bundle à 2800 V-Bucks. Keanu Reeves est ainsi maintenant disponible dans le Battle Royale d'Epic en deux exemplaires, après une première apparition sous les traits de John Wick.

