On ne vous apprend rien en rappelant que Cyberpunk 2077 a connu un lancement plutôt... compliqué. Sans même parler des versions PS4 et Xbox One, le jeu a souffert d'une multitude de bugs. Il a fallu du temps à CD Projekt pour remettre dans l'ordre dans le titre, mais aujourd'hui, il est quasiment comme neuf. Il s'est même offert un DLC nommé Phantom Liberty, et c'est une franche réussite. D'ailleurs, l'un des aspects de ce dernier n'aurait pas été autant apprécié si un certain problème dans le jeu de base n'avait pas été remarqué. Et justement, le studio compte bien apprendre de ses erreurs pour la suite.

Cyberpunk 2077 apprend de ses erreurs

L'extension du jeu est bien appréciée, et il faut avouer qu'elle force le respect. Alors oui, il n'y a pas mille et une nouveautés au rendez-vous. Toutefois, l'histoire classique, mais bien ficelée, couplée à une mise en scène digne de ce nom a su séduire les fans. Ces derniers ont maintenant hâte de découvrir Cyberpunk 2 aka Project Orion, qui n'est pas prêt d'arriver. Ceci dit, la popularité du DLC ne s'est pas faite toute seule. Les développeurs ont appris de leurs erreurs, comme l'affirme Pawel Sasko, le directeur des quêtes de Cyberpunk 2077.

Les retours des joueurs ont permis à un aspect de Phantom Liberty de devenir plus peaufiné comparé au jeu de base : les choix et leurs conséquences, aussi bien au niveau du gameplay que de la narration. En tout cas, c'est ce qui a été dit par Sasko lors d'une interview avec le Youtuber TheNeonArcade. Les joueurs ont en effet reproché au studio d'être trop subtil dans sa manière d'indiquer que les choix faits avaient un impact sur le cours de l'histoire. « Nous étions si subtils dans certains passages de Cyberpunk que les joueurs ne s’en rendaient pas compte (vis-à-vis de certains choix et conséquences qui se produisaient). Certaines personnes arrivaient même au terme de l'aventure sans savoir à quel moment elle avait pris un tournant en fonction de leurs décisions. »

Une manière de faire à la The Witcher 3

CD Projekt Red a donc rectifié le tir avec Phantom Liberty, quitte à sacrifier la subtilité. Pourtant, la firme avait déjà agi ainsi par le passé. Dans The Witcher 3, elle montrait clairement au joueur les conséquences de leur choix. Les têtes pensantes derrière Cyberpunk 2077 ont voulu que ce soit plus naturel, mais ça n'a pas fait mouche. « Dans (la version de base de) Cyberpunk, nous voulions rendre la prise de décision aussi diégétique et immersive que possible. Il fallait que ce soit naturel ».

Le directeur des quêtes a compris que ce n'était pas la meilleure direction à prendre pour le jeu. Il ne compte pas reproduire le même schéma pour ses futurs projets au sein du studio, y compris pour Cyberpunk 2. « Nous devions nous assurer que le joueur a le sentiment qu’il est prévenu du résultat. De ce qui se passe par rapport à son choix, donc c’était vraiment une grande leçon pour Phantom Liberty ». Par conséquent, lorsqu'on prend des décisions dans l'extension, elles sont souvent accompagnées de l'intervention du personnage impacté par le choix.