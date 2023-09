Pour prévenir un lancement chaotique de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, comme ce fut le cas lors de la sortie du jeu de base, les développeurs de chez CD Projekt conseillent aux joueurs PC de prendre quelques précautions. En effet, le studio polonais recommande aux joueurs de vérifier leur système de refroidissement et leur processeur avant le lancement du DLC et de la mise à jour 2.0.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, soyez vigilants

Filip Pierściński, le programmeur principal des cinématiques chez CD Projekt Red pour Cyberpunk 2077, encourage les joueurs à s'assurer que leurs systèmes de refroidissement sur PC fonctionnent correctement, en prévision d'une charge de travail élevée sur le CPU qui pourrait atteindre 90 % sur un processeur à 8 cœurs. Il suggère d'utiliser des outils comme Cinebench pour tester la stabilité des systèmes avant le lancement des nouvelles mises à jour, ajoutant :

Pour gagner du temps, veuillez lancer Cinebench ou un programme similaire et vérifier la stabilité de vos systèmes.

Toutefois, cette recommandation semble assez surréaliste, car tous les utilisateurs n'ont pas forcément les connaissances techniques requises pour effectuer ces vérifications. Cela n'inspire pas réellement confiance et suscite des inquiétudes concernant l'optimisation du RPG. Il est facile d'imaginer que de nombreux ordinateurs ne seront pas suffisamment puissants du côté du processeur. Côté configuration, voici ce que le studio conseille :

Configuration Minimale

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Carte graphique : GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 580 ou Intel Arc A380

: GeForce GTX 1060 ou Radeon RX 580 ou Intel Arc A380 Processeur : Intel Core i7-6700 ou Ryzen 5 1600

: Intel Core i7-6700 ou Ryzen 5 1600 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 70 Go (SSD requis)

Recommandée

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Carte graphique : GeForce RTX 2060 Super ou Radeon RX 5700 XT ou Intel Arc A770

: GeForce RTX 2060 Super ou Radeon RX 5700 XT ou Intel Arc A770 Processeur : Intel Core i7-12700 ou Ryzen 7 7800X

: Intel Core i7-12700 ou Ryzen 7 7800X RAM : 16 Go

: 16 Go Stockage : 70 Go (SSD requis)

Configuration Ultra (sans ray tracing) pour Cyberpunk 2077

Système d'exploitation : Windows 10 64 bits

: Windows 10 64 bits Carte graphique : GeForce RTX 3080 ou Radeon RX 7900 XTX

: GeForce RTX 3080 ou Radeon RX 7900 XTX Processeur : Intel Core i9-12900 ou Ryzen 9 7900X

: Intel Core i9-12900 ou Ryzen 9 7900X RAM : 20 Go

: 20 Go Stockage : 70 Go (SSD NVMe requis)

Le processeur est une chose, mais le système de refroidissement en est une autre. Et c'est tout de même assez rare qu'un développeur mentionne ce point précis. Ça fait très peur pour le lancement sur PC et on espère que tout ira pour le mieux. Nos PC vont-ils prendre feu ? C'est d'autant plus dommage que les nouveautés sont prometteuses : nouvelles armes, nouveaux véhicules, nouvelles quêtes, nouveaux personnages... On pouvait d'ailleurs apprendre récemment que le jeu pesait tout de même plus de 30 Go. Pas mal pour une extension.

Par ailleurs, il conseille aux joueurs de vérifier les mods de Cyberpunk 2077 qu'ils ont installés, car certains pourraient impacter négativement le jeu après le déploiement des mises à jour, créant potentiellement des problèmes d'incompatibilité. Il est donc recommandé de désinstaller ceux qui modifient les mécaniques du jeu pour éviter tout conflit.

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est toujours prévu sur PC, PS5 et Xbox Series pour le 26 septembre 2023.