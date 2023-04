Si le RPG Cyberpunk 2077 est loin d'être parfait, sachez que le jeu vidéo peut compter sur une communauté fidèle de moddeurs talentueux pour ajouter du contenu toujours de plus en plus fou. Un peu à l'image de ce qui se passe avec Skyrim depuis de nombreuses années. À travers cet article on vous fait donc une sélection des meilleurs de mods à absolument installer pour transcender votre expérience sur le titre de CD Projekt.

HD Reworked Project : un jeu encore plus beau

Si il y a bien quelque chose qu'il est difficile de reprocher à Cyberpunk 2077 c'est sa beauté. À la sortie du jeu d'ailleurs elle avait un impact néfaste sur la majorité des configurations. Mais depuis quelques temps et avec l'avènement du DLSS 3.0 de chez Nvidia, c'est de l'histoire ancienne. Enfin sauf si vous souhaitez profiter du mode Overdrive fraîchement arrivé qui rend le RPG sublime, mais qui demande un PC de compétition. Et si ça ne suffisait pas, vous pouvez désormais profiter sans trop de soucis du HD Reworked Project, un mod qui comme son nom l'indique a pour but d'ajouter des textures HD. Le résultat est stupéfiant et particulièrement visible dès qu'on s'arrête un peu en jeu pour admirer les décors. Comme le précise son créateur, en général, la modification n'affecte en rien les performances si vous disposez d'une quantité suffisante de VRAM (mémoire de carte vidéo). Et même si vous manquez un peu de mémoire, cela ne devrait pas poser de problème. On on avait déjà eu le droit à ce genre de mod pour The Witcher 3.

Metro System : le métro est enfin dans Cyberpunk 2077

Malgré sa toute première bande annonce tout à fait bluffante, Cyberpunk 2077 n'a jamais donné la possibilité aux joueurs de prendre le métro. Alors que c'était clairement une mécanique que tout le monde attendait, avec la possibilité de prendre le métro aérien et de profiter de la vue comme il se doit. Les joueurs l'espéraient même dans la dernières grosse mise à jour du jeu, mais les développeurs sont formels, ça ne se fera pas. Alors, pour résoudre cet "oubli", on vous présente le mod Metro System qui permet enfin de prendre les transports en commun pour voyager rapidement d'un quartier à l'autre. C'est diablement intelligent et ça fonctionne du tonnerre. On a un peu l'impression d'avoir un petit coté GTA.

Immersive First Person : une vue FPS digne de ce nom

Si il y a bien quelque chose de gênant dans Cyberpunk 2077 c'est le manque de réalisme de la vue FPS qui vient parfois ruiner l'immersion. Dans ces conditions ce n'est pas pour rien que le mod Immserive First Person, qui porte décidément bien son nom, soit l'un des contenus les plus appréciés du site spécialisé en la matière : Nexusmods. Très simplement il permet de profiter d'une vue à la première personne plus logique et plus réaliste en vous permettant de voir votre propre torse. C'est tout bête dit comme ça, mais c'est pourtant essentiel une fois que l'on a pris conscience du manque de réalisme du jeu de base à ce niveau. Vous pouvez admirer le rendu dans le screenshot ci-dessous. Pas mal non ? C'est d'autant plus visible que le titre regorge de cinématiques à la première personne.

Let There Be Flight : enfin des voitures volantes dans Cyberpunk 2077

Bluffant.

Lors de l'annonce de Cyberpunk 2077, beaucoup de joueurs s'attendaient à pouvoir utiliser des voitures volantes en jeu, un peu à la façon du film Le Cinquième Elément. Mais pourtant, malgré leur présence in-game, le joueur n'aura jamais cette possibilité tout au long de l'aventure. Pour régler le souci, vous pouvez compter sur ce mod qui permet de profiter d'un système de vol configurable pour tous les véhicules avec des modèles de propulseurs personnalisés, des effets visuels et sonores et des même des animations. Et car une vidéo vaut plus que 1000 images, vous pouvez admirer le résultat ci-dessous. Un travail très propre qui permet même de retourner notre véhicule et de conduire de manière totalement inversée. C'est LE mod ultime de conduite qui change tout.

Drone Companions : des robots pour nous accompagner au combat (et plus)

Cyberpunk 2077 est un jeu solo mais pourquoi pas trouver un peu de réconfort en ayant la possibilité de se faire accompagner de robots et de drones ? C'est l'objectif ultime du mod Drone Companions qui permet de fabriquer et de contrôler des drones, des androïdes et des mechs. De quoi apporter une touche supplémentaire de fun aux combats. Avec ce mod, vous ne pouvez fabriquer qu'un seul Mech à la fois et ils ne peuvent pas être soignés. Cela permet un peu de nerfer le système pour ne pas totalement déstabiliser le jeu. Le résultat est visible dans la vidéo de gameplay ci-dessous et il faut bien admettre que cela donne envie. On a presque l'impression d'être dans Star Wars.

Car Modification Shop : l'indispensable pour les amateurs de voiture

Comment passer à coté d'un des mods les plus emblématiques de Cyberpunk 2077 à savoir le Car Modification Shop ? Tout est dans le titre et il s'agit d'un outil qui permet de modifier tous les véhicules jouables dans un magasin unique de la ville de Night City. Cela permet aussi de gérer et customiser jusqu'à 7 éléments de la voiture, des roues au moteur en passant par la suspension. C'est un must-have si vous avez envie d'améliorer vos voitures et avoir vraiment l'impression d'avoir un véhicule unique. On ne peut que vous conseiller son téléchargement. Ce n'est évidemment pas aussi complet que Forza Horizon 5 mais c'est déjà ça.