Pawel Sasko, directeur de Cyberpunk 2077, a en effet voulu se montrer taquin en indiquant que tous les secrets du jeu n'ont pas encore été trouvés par les joueurs. Un signe comme un autre de la profondeur du jeu et du plaisir pris par CD Projekt RED à le développer, malgré ses nombreux problèmes à sa sortie.

Cyberpunk 2077 revient de loin et garde encore quelques secrets

Sorti en 2020 sur PC, PS4 et Xbox One, Cyberpunk 2077 a malheureusement eu les yeux plus gros que le ventre, surtout sur les consoles ancienne génération. Cela a porté un coup certain à la réputation de CD Projekt RED, alors à son apogée après le chef d'œuvre qu'était The Witcher 3. Le studio polonais ne s'est toutefois pas avoué vaincu et s'est retroussé les manches. Trois ans, une version PS5 et Xbox Series, un excellent DLC Phantom Liberty et une convaincante version 2.0 plus tard, le titre marquant est enfin arrivé à la version définitive qu'il méritait d'être dès le départ.

Taquin, le studio a au fil de ce long labeur ajouté de nombreux secrets et Easter Eggs dans Cyberpunk 2077. D'après Pawel Sasko, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore été découverts, ou tout du moins pas publiquement. « J'ai vu un article récent sur tous les Easter Eggs du jeu. La liste est massive, mais tout n'y est pas encore. Il se pourrait toutefois que quelqu'un ait trouvé ce qu'il manque sans le partager », a t-il plaisanté lors de la GDC 2024.

Night City renferme encore bien des secrets... en attendant les prochains jeux du studio. © CD Projekt RED

S'arrêter pour mieux repartir

Après avoir pris le temps nécessaire pour peaufiner Cyberpunk 2077, CD Projekt RED s'estime maintenant enfin satisfait du résultat. Nous ne devrions ainsi pas voir arriver sur le jeu d'autres mises à jour majeures. Il est temps pour le studio polonais d'aller de l'avant. À ce titre, nous savons déjà que The Witcher 4 est le prochain sur la liste. Cette suite très attendue devrait entrer en production courant 2024, mais sa sortie s'avère encore bien lointaine. Espérons que les équipes travaillant dessus auront tout le temps nécessaire pour proposer un quatrième opus à la hauteur des attentes colossales des fans.

Après cette nouvelle saga dans l'univers des livres d'Andrzej Sapkowski, retour sur le jeu de rôle de Mike Pondsmith avec Cyberpunk 2, encore plus lointain. Mêmes espoirs s'agissant de la suite du marquant Cyberpunk 2077. Les choses devraient en tout cas mieux se passer pour ces deux jeux ambitieux de CD Projekt RED. Ce en partie grâce à un développement sur un Unreal Engine 5 plus stable que le moteur maison RED Engine. Cela devrait permettre au studio d'accorder plus de temps aux nombreuses nouveautés qu'il entend explorer dans ces deux chantiers qui s'annoncent massifs. La recherche des derniers Easters Eggs encore bien cachés de Cyberpunk 2077 pourrait ainsi mieux aider les joueurs à les attendre.