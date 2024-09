Un rêve pour beaucoup de joueurs de Cyberpunk 2077 devient réalité et c'est vraiment génial... mais pas optimal. En tout cas, ça donne une bonne idée de ce qu'il sera bientôt possible de faire en toute liberté.

Cyberpunk 2077 revient de loin, de très loin même. À sa sortie, le jeu fait du hors-piste. Toutes les promesses ne sont pas tenues, hormis sur PC où c’est difficilement jouable (et même sur PC, c’est difficile), et la colère des joueurs a frappé instantanément. Des semaines difficiles pour CD Projekt qui fera son mea culpa et, surtout, redoublera d’efforts pour améliorer son jeu. Quelques années plus tard, Cyberpunk 2077 est monstrueux. Cependant, il manque quand même encore plusieurs promesses faites au départ, à commencer par des fonctionnalités en ligne, pourtant prévues pendant longtemps. Le rêve de parcourir Night City en multi est alors jeté aux oubliettes, mais c’était sans compter les fans doués de leurs petites mains.

Un rêve pour beaucoup de joueurs de Cyberpunk 2077 devient enfin réalité

Sur PC, on le sait, les mods sont légion. Ce sont des petits DLC non officiels et généralement totalement gratuits qui améliorent ou changent totalement l’expérience de jeu. Il en existe pour absolument tout et, comme pour Skyrim, Fallout ou encore The Witcher 3, Cyberpunk 2077 fait office de véritable bac à sable dans le domaine. Il en existe des centaines, des milliers, les mods sont partout. La communauté des moddeurs permet aussi aux joueurs de toucher du doigt leurs rêves. C’est le cas avec ce mod multi pour Cyberpunk 2077, qui réussit à rendre le jeu jouable en coopération.

Dans une petite vidéo de gameplay, le contenu du mod nous dévoile ses possibilités. Il est possible notamment de se livrer à des courses de voiture endiablées ou encore de se balader en ville à plusieurs. Ce n’est absolument pas optimal pour le moment, mais certains s’imaginent déjà faire le jeu de A à Z en coopération ou encore jouer en multi à quelques modes de jeu, comme cela devait être le cas avec Cyberpunk 2077 justement.

Grâce à ces moddeurs de talent, le rêve de milliers de fans devient réalité, ou du moins en partie. Pour le moment, il reste encore énormément de travail. Tout n’est pas fignolé, il y a des soucis de synchronisation et des plantages… mais on s’en rapproche. On vous laisse voir ça par vous-même.

Pour rappel, en plus du PC, Cyberpunk 2077 est disponible sur PS5, Xbox Series, PS4 et Xbox One. Son extension Phantom Liberty est quant à elle exclusive au PC, à la PS5 et aux Xbox Series.

Source : Youtube