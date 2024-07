Cyberpunk 2077 devient encore une fois plus beau que jamais grâce aux fans qui font un travail acharné pour leur jeu fétiche. On le dit souvent, nos moddeurs ont du talents. Ce qui est amusant, c'est que certains vont carrément optimiser le travail des développeurs, c'est le cas ici.

L’histoire de Cyberpunk 2077 est rocambolesque. Annoncé bien des années avant sa sortie, le studio fait monter la sauce jusqu’à ce que tout explose au moment de servir le jeu. Bourré de bugs, injouable sur console old gen, difficilement sur consoles récentes, c’est un peu la douche froide.

Une campagne de review bombing et des milliers de dollars perdus dans les remboursements plus tard, le studio prend le taureau par les cornes et patch toutes les versions. Plusieurs grosses mises à jour vont se succéder durant des années, jusqu’à ce que tous les portages du jeu soient parfaitement jouables. Trois ans après sa sortie débarque alors la mise à jour 2.0 qui change absolument TOUT.

Le studio lâche peut-être Cyberpunk 2077, mais pas la communauté

Changements graphiques à tous les niveaux, révision de l’interface et de certaines mécaniques de jeu, Cyberpunk 2077 renaît de ses cendres. À cela s’ajoute un DLC, Phantom Liberty, particulièrement réussi et acclamé aussi bien par la critique que par la majorité des joueurs. Quelques nouvelles mises à jour suivront par la suite mais désormais, c’est terminé. CD Projekt bosse sur Cyberpunk 2, The Witcher 4 et ses autres projets, 2077 est derrière lui.

Derrière, mais pas encore mort pour autant puisque ce sont maintenant les fans qui viennent ajouter leur pièce à l’édifice en optimisant encore davantage le jeu. Les mods sont déjà légion pour Cyberpunk, mais l’un des plus récents améliore encore l’expérience visuelle.

Un mod gratuit rend le jeu encore plus beau que jamais

D’origine, le jeu est déjà très beau et vraiment généreux en termes d'options et d’optimisation. Il utilise même certaines technologies de pointe comme le Path Tracing qui est grossièrement un Ray Tracing haut de gamme.

Une technologie qui sublime n'importe quoi au prix de pas mal de ressources tout de même et d'une stabilité pas toujours au top. Si Cyberpunk 2077 est plutôt bon élève mine de rien et profite pleinement du Path Tracing, il n’est toutefois pas exempt de petits pépins ça et là.

Heureusement, la communauté de moddeurs a du talent, beaucoup de talent. Un certain CyanideX, connu chez les utilisateurs de mods, a développé un mod qui vient corriger les quelques bugs du Path Tracing, le rendant bien plus efficace, mais en prime, il ajoute aussi de nouvelles textures haute définition. Si Cyberpunk 2077 est déjà l’un des plus beaux jeux de sa génération, ce nouveau mod, 100 % gratuit et téléchargeable sur Nexus Mods, le sublime davantage. Mieux que des paroles, on vous laisse ci-dessous un aperçu.







©CyanideX

Pour rappel, les mods ne sont actuellement disponibles que sur PC, Cyberpunk 2077 quant à lui est disponible sur PS5, Xbox Series, PC, PS4 et Xbox One. Le DLC Phantom Liberty n’est quant à lui dispo que sur PS5, Xbox Series et PC.

Source : Nexus Mods