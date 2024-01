Comme on a pu le dire à maintes et maintes reprises, Cyberpunk 2077 a malheureusement planté sa sortie. La montagne de problèmes tels que les bugs communs à toutes les plateformes, la version PS4 / Xbox One bâclées ou un jeu final loin des promesses formulées sur certains aspects, ont causé bien du tort à CD Projetk Red. Alors même que le studio était sur le toit du monde après The Witcher 3. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir et les joueurs ont fait à nouveau confiance aux développeurs polonais pour la grosse extension Phantom Liberty.

Des ventes folles pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

L'ultime patch monstrueux sorti en décembre dernier permet de jouer à Cyberpunk 2077 dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, ce n'est pas exclu qu'il y est encore des soucis ici et là, mais en tout cas, ce n'est plus du tout le même jeu qu'en 2020. Et c'est un soulagement pour tout le monde, surtout pour CD Projekt Red. Trois ans après la sortie initiale de Cyberpunk 2077, les développeurs ont lancé l'extension Phantom Liberty. Un DLC très solide qui apporte une nouvelle histoire, avec la participation de l'acteur Idris Elba (The Wire), un quartier inédit, des compétences etc.

Ce n'est pas une révolution, d'autant plus que la mise à jour gratuite 2.0 transforme déjà à elle seule le titre, mais le DLC est clairement qualitatif. Et c'est probablement ce qui a poussé des millions de joueurs à retourner à Night City et ainsi prolonger leur voyage aux côtés d'un casting renouvelé. Car oui, c'est la bonne nouvelle du jour pour CD Projekt Red, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty s'est vendu à plus de 5 millions d'exemplaires en 2023.

« Plus de 5 millions d'agents ont infiltré Dogtown ! Merci à tous pour votre soutien - bonne chance pour votre mission » a déclaré le studio sur X. Un record massif pour une « simple » extension. À titre de comparaison, le jeu principal s'est écoulé à plus de 25 millions d'unités (chiffres datant d'octobre 2023). Des chiffres de vente qui présagent le meilleur pour Cyberpunk 2, mais aussi pour les multiples projets en développement chez CD Projekt Red. Une belle revanche !