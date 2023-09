L'extension Cyberpunk 2077 Phantom Liberty va être un poids lourd de cette rentrée 2023 et on en a désormais la preuve avec cette nouvelle information.

Les grosses sorties jeux vidéo de septembre 2023 s'enchaînent et ce sera le cas jusqu'en octobre prochain. Dans les rendez-vous immanquables, il y aura bien évidemment le premier et unique DLC de Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. Un contenu qui devrait être assez dense vu les habitudes de CD Projekt Red dans ce domaine.

Le DLC Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est déjà colossal

L'extension Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est l'une des nouveautés les plus importantes de cette fin d'année. Après un démarrage ô combien compliqué, CD Projekt Red a fait une remontada assez exceptionnelle. Les joueurs sont globalement ravis de l'état actuel du jeu, et les voyants sont au vert pour le DLC qui sera disponible le 26 septembre sur PS5, Xbox Series X|S et PC. Si vous comptez l'acheter, attention, ce ne sera pas un poids plume.

Comme révélé par le compte PlayStation Size, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty pèse 32,926 Go. Alors oui, c'est forcément plus léger que les 100 Go+ du soft principal, mais c'est tout de même énorme. D'autant que visiblement, c'est la taille de l'extension uniquement. Autrement dit, ça n'inclut pas la mise à jour gratuite 2.0 qui sera déployée dans les prochains jours, ce qui devrait donc encore augmenter le poids du DLC. Un patch accessible à tous, même à celles et ceux qui se contenteront de CP2077, et qui améliorera de nouveau le jeu.

CD Projekt Red assure que l'IA des policiers de Cyberpunk 2077 a été retravaillée afin d'être plus agressive et plus crédible. Pas bien difficile en soi diront peut-être certains. Mais les forces de l'ordre devraient également prendre plus d'initiatives pour vous stopper si vous causez un peu trop de problèmes, en instaurant par exemple des barrages routiers. Il y aura aussi enfin des combats en véhicule ainsi qu'un arbre de compétences repensé. Pour avoir un aperçu de ces nouveautés en action, le studio a diffusé un trailer sur les manières inédites de jouer.

Une extension et puis s'en va

Durant la dernière réunion avec ses actionnaires, CD Projekt Red a justifié son choix de ne produire qu'un seul DLC pour Cyberpunk 2077 et pas plus. Michał Nowakowski a expliqué que c'était une décision « technologique ». En effet, les développeurs vont mettre de côté leur moteur, le RedEngine, pour l'Unreal Engine 5. Les équipes se sont tournées vers les outils d'Epic Games pour The Witcher 4 et d'autres projets à l'image de Cyberpunk 2.

Comme nous l'avons annoncé il y a longtemps, nous n'allons pas sortir une deuxième ou une troisième extension. C'est le seul DLC de Cyberpunk 2077. Cela n'a rien à voir avec les chiffres, et si nous sommes satisfaits ou non des ventes du jeu, ou quoi que ce soit d'autre. Pour être honnête, il s'agit d'une décision technologique. C'est la dernière fois que nous travaillons sur le RedEngine (ndlr : le moteur maison de CDPR), du moins pour le moment, puisque comme vous le savez, nous avons basculé sur l'Unreal Engine (ndlr : pour The Witcher 4, entre autres). C'est l'une des principales raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne faire qu'un seul DLC pour Cyberpunk 2077. Via VGC.

Aucun date de sortie n'a été donnée, mais The Witcher 4 devrait débarquer en 2025.