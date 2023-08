Après un lancement qu'on peut qualifier de catastrophique en décembre 2020, Cyberpunk 2077 a réussi une prouesse à laquelle il était difficile de croire à l'époque : retourner l'opinion publique en sa faveur. À grands coups de mises à jour, CD Projekt a réussi à rendre son AAA extrêmement ambitieux conforme aux énormes attentes que les joueurs avaient placées en lui, et les évaluations Steam le prouvent. Le DLC payant du jeu, Phantom Liberty, devra se montrer irréprochable d'entrée de jeu. Les réactions des chanceux qui ont déjà pu le découvrir laissent penser que ça sera bien le cas.

Les joueurs adorent le DLC de Cyberpunk 2077

Avant la sortie du DLC Phantom Liberty fixée au 26 septembre prochain, CD Projekt organise le Phantom Liberty Tour dans huit villes à travers le monde, dont Paris (à une date encore non communiquée). La première étape avait lieu ce week-end à Varsovie. Ce fut l'occasion pour les fans de Cyberpunk 2077 de s'essayer à une démo d'environ une heure de l'extension. Comme on peut le voir sur les réseaux sociaux et notamment sur Reddit, les joueurs semblent déjà conquis par le DLC.

Pour l'un d'eux, Phantom Liberty est carrément un nouveau jeu et apporte « une tonne d'améliorations et d'ajouts ». De son côté, un autre indique que l'interface et les sensations de gameplay sont totalement différentes par rapport à l'aventure principale. Dogtown, le quartier de Night City dans lequel se déroule Phantom Liberty, possèderait également « une atmosphère unique », selon les petits chanceux qui ont pu jouer au DLC de Cyberpunk 2077.

Phantom Liberty ne fait pas les choses à moitié

Sur Reddit, un joueur aussi présent lors de l'événement à Varsovie, va un peu plus loin et donne quelques détails intéressants. Le DLC inclurait trois nouvelles stations de radio, une interface revue du téléphone, des animations faciales retravaillées et le niveau maximum serait désormais le niveau 70. Il évoque aussi une nouveauté qui devrait faire plaisir à beaucoup de joueurs : la possibilité de réinitialiser ses points d'attributs. Elle n'était malheureusement pas présente dans Cyberpunk 2077, mais Phantom Liberty l'intégrerait enfin. Le public polonais semble donc avoir été aussi satisfait par ce contenu additionnel comme nous l'avions été lors de notre preview en juin. CD Projekt RED semble bien parti pour faire oublier définitivement le lancement houleux du jeu. Vivement sa sortie fixée au 26 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.