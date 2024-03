CD Projekt RED continue de travailler sur de petits patchs pour Cyberpunk 2077, et celui-ci vient corriger un problème bien spécifique, mais qui affecte indirectement tous les joueurs PC.

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur, Cyberpunk 2077 continue de recevoir un peu d'attention de la part de CD Projekt RED. Le patch qui nous intéresse ici s'applique à la version PC, et plus précisément sur un bug concernant une certaine marge de joueurs... au détriment des autres.

Mise à jour du matériel cybernétique sur Cyberpunk 2077

Quand bien même CD Projekt RED se concentre maintenant majoritairement sur Cyberpunk 2, le jeu original n'est pas abandonné pour autant. Le studio polonais avait en effet indiqué que d'autres patchs pourraient être déployés à l'avenir sur Cyberpunk 2077. C'est justement le cas d'espèce ici, avec un patch à destination de la version PC.

Celui-ci cible en particulier les souris Razer. Lorsque les joueurs assignaient des actions aux boutons sur le côté de leur souris, cela pouvait provoquer un crash. Grâce à ce correctif, ce problème particulièrement gênant devrait être de l'histoire ancienne. Ce petit patch ciblant un problème particulier n'a toutefois pas été sans influence pour tous les autres joueurs.

En attendant Cyberpunk 2, le jeu original continue de se mettre à jour. © CD Projekt RED

Un petit patch aux différences... pas forcément positives

CD Projekt RED a en effet signalé que ce petit patch très ciblé pourrait affecter les mods. Et c'est malheureusement le cas. S'il fera plaisir aux utilisateurs de souris Razer, le reste de la communauté PC devra mettre à jour certains mods n'étant plus compatibles. Ce malgré le fait que cette mise à jour ne change pas la version du jeu. D'autant que la communauté n'aurait visiblement pas attendu un patch pour corriger le problème de leur côté de manière plus « douce ».

Jusqu'à preuve du contraire, ce genre de petits patchs devrait être la nouvelle norme pour Cyberpunk 2077. Le studio polonais a clairement affiché sa volonté de passer à la suite et qu'il ne faudra pas attendre d'autres patchs majeurs pour le jeu original. Après trois ans a s'être battu pour redorer le blason de ce jeu à part à plus d'un titre, on peut un peu le comprendre. Espérons que le prochain opus développé sous Unreal Engine 5 connaître un meilleur sort à sa sortie.