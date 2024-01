Cyberpunk 2077 a connu un long parcours semé d'embûches. On ne va pas encore reparler de sa sortie chaotique sur certaines plateformes, vous connaissez déjà l'histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est l'effort de CD Projekt Red pour remettre le jeu sur pied. On ne compte plus le nombre de mises à jour qu'il y a eu pour le titre, et vous allez voir, le studio ne va pas en rester là. Pour cause, il vient d'annoncer qu'un nouveau patch allait débarquer la semaine prochaine. Quels sont les nouveautés au menu ?

Un nouveau patch arrive dans Cyberpunk 2077

Attention, il ne faut pas s'attendre à d'énormes changements. La firme a d'ores et déjà déployé une mise à jour considérée comme étant « l'ultime », « la dernière ». En vérité, ça ne voulait pas dire qu'on n'aurait plus d'updates. Par contre, elles ne seront plus aussi massives. Quoi qu'il en soit, CD Projekt a annoncé qu'un patch inédit allait bien faire son entrée dans Cyberpunk 2077. Au programme, des retouches diverses et variées qui viennent répondre à plusieurs demandes de la part des joueurs. C'est ça, être à l'écoute de sa communauté.

Pour le moment, on n'a pas accès à la liste complète des modifications à venir. Normalement, on devrait avoir plus d'informations ce weekend. Pour l'heure, on sait simplement que l'entreprise va tacler des bugs plus ou moins conséquents qui persistent encore dans Cyberpunk 2077 et son DLC. L'un d'entre eux a été dévoilé, et c'est celui qui impacte les animations des finishers. C'est bienvenu, et on ne dit jamais non à un suivi aussi régulier d'un jeu. De toute façon, il ne sera pas le seul problème technique à disparaître, et on a hâte d'en savoir plus..

Avec cette annonce, on constate que Cyberpunk 2077 est vraiment revenu de loin. Il suffit de regarder la dernière grosse mise à jour qu'il a reçu pour s'en rendre compte. Elle est venue ajouter le système de métro, un élément qui était très attendu par les joueurs. Mais ce n'est pas tout. On a aussi relevé des courses de voitures répétables, des jumelles pour admirer le décor, et carrément des rendez-vous avec ses amants. Si vous avez fait le dernier-né du studio en 2020-2021, on vous conseille vivement de le relancer tant l'aventure est différente aujourd'hui.

La suite se prépare dans l'ombre

Quant à la suite, Cyberpunk 2 ou Project Orion, elle promet d'être digne de son aîné, et d'aller encore plus loin dans l'expérience proposée. Igor Sarzynski, directeur narratif sur le jeu, a lui-même dit que 2077 « n'était qu'un échauffement ». Au moins, ça nous donne une idée de l'envergure du prochain opus. Michal Nowakowski, co-CEO de l'entreprise, a aussi expliqué qu'il y aura peut-être du multijoueur, mais ce n'est pas encore sûr. La possibilité est étudiée, mais ce fut suffisant pour mettre le feu aux poudres. Bon, après, il vaut mieux être patient, car on ne l'aura pas entre les mains de sitôt.