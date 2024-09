Sept mois après la mise à jour 2.12, Cyberpunk 2077 accueille sa petite sœur. Si la précédente s'intéressait à toutes les plateformes, la version 2.13 s'appliquant au jeu de base et à Phantom Liberty cible cependant cette fois uniquement le PC, avec des ajouts particulièrement attendus par une large frange de joueuses et joueurs sur ordinateur.

Cyberpunk 2077 met encore à jour son implant PC

Après avoir été longtemps le mètre étalon graphique des technologies de NVIDIA comme le DLSS, Cyberpunk 2077 s'est doucement mais sûrement penché sur le support de l'autre équipe, AMD, et son fameux FSR 3. La mise à 2.13 du dernier jeu majeur de CD Projekt RED sur le moteur RED Engine accorde en effet enfin de l'attention à une plus large frange de joueurs sur ordinateur, beaucoup ne disposant pas d'une carte graphique au prix prohibitif capable d'exploiter pleinement les DLSS 2 et 3 de la marque au caméléon.

Cyberpunk 2077 et Phantom Liberty supportent ainsi désormais AMD FidelitFX Super Resolution 3 avec Frame Generation. Le titre va ainsi connaître un boost significatif de performances grâce à la très solide technologie de la Team Rouge, qui bénéficie autant aux cartes graphiques AMD qu'aux modèles de NVIDIA ou Intel. Ces dernières profitent d'ailleurs également de l'ajout du support de Intel Xe Super Sampling 1.3.

À noter que, malgré un patch exclusif au PC, la cross-progression avec les versions consoles de Cyberpunk 2077 restera d'actualité. Il est d'ailleurs possible que cette mise à jour pourrait prochainement arriver sur consoles, notamment sur PS5 Pro, pour mériter le fameux label « Enhanced ». Nouvelle mise à jour sur PC oblige, celle-ci risque cependant de rendre incompatibles plusieurs mods. Il faudra donc attendre que leurs créateurs les retravaillent pour qu'ils fonctionnent à nouveau.

Notes de la mise à jour 2.13

Ajout de la prise en charge d'AMD FidelityFX Super Resolution 3 avec Frame Generation sur Cyberpunk 2077.

Ajout de la prise en charge d'Intel Xe Super Sampling 1.3.

Il sera désormais possible d'activer simultanément la reconstruction des rayons DLAA et DLSS.

Ajout d'un nouvel onglet "Utilitaires" dans Paramètres et déplacement des options Mode disque dur, Utilisation du processeur hybride et AMD Simultaneous Multithreading (SMT).

Autres correctifs de stabilité et visuels.

Source : Compte officiel de Cyberpunk 2077 sur X.com