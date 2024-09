Pour rappel, CD Projekt RED a profité de ladite mise à jour 2.13 exclusive au PC pour ajouter sur Cyberpunk 2077 notamment le support des technologies AMD FidelityFX Super Resolution 3 et Intel Xe Super Sampling 1.3. Pour les machines n'étant pas équipées de cartes graphiques RTX 4000 aux tarifs particulièrement prohibitifs, c'est un agréable vent de fraîcheur qui souffle sur Night City.

Un nouveau patch qui change la donne pour Cyberpunk 2077 sur PC

Alors que CD Projekt RED se penche activement sur Cyberpunk 2, le studio polonais avait encore quelques calibrages à apport à Cyberpunk 2077. Sept mois après la précédente mise à jour, c'est donc un patch exclusif au PC qui s'installe dans les circuits du jeu et de sa seule et unique extension Phantom Liberty. Si les notes de ce dernier ne sont pas bien longues, ce qu'il apporte est autrement plus important. Après avoir assidument chouchouté les technologies NVIDIA comme le DLSS, Cyberpunk 2077 reçoit enfin le support officiel de son équivalent chez AMD, le FSR 3, avec Frame Generation inclus. Les cartes graphiques Intel peuvent également profiter de leur upscaling maison, le Xe Super Sampling 1.3.

Un petit ajout qui a fait une énorme différence pour de nombreuses machines, le FSR 3 étant pour rappel compatible non seulement avec les cartes graphiques AMD, mais aussi avec celles de NVIDIA ne supportant pas le DLSS 2 ou 3, ou encore les modèles d'Intel. Cyberpunk 2077 gagne ainsi grandement en performance sur des machines plus modestes, avec un important gain en termes d'images par seconde. Il devrait ainsi être possible de faire tourner le jeu en bonne qualité et de manière plus fluide, sans avoir besoin d'un PC de cyberpsycho.

Un implant tardif, mais particulièrement salutaire

Certains déplorent toutefois que CD Projekt RED ait mis autant de temps à rajouter le support officiel du FSR 3 dans Cyberpunk 2077, alors que cette technologie est disponible depuis septembre 2023. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit ? De même, la nouvelle mise à jour a momentanément rendu obsolètes de nombreux mods, heureusement depuis remis en service actif par leurs créateurs. Quoi qu'il en soit, si vous ne disposez pas d'une carte graphique RTX, vous pouvez enfin profiter au mieux de votre aventure à Night City, même avec un PC n'étant pas équipé des derniers implants à la mode.

Source : Cyberpunk 2077 sur X.com