Comme promis, CD Projekt Red continue de corriger les nouveaux problèmes repérés dans Cyberpunk 2077 et une nouvelle mise à jour est en approche. On fait le point dessus.

Depuis peu, Cyberpunk 2077 a été complètement transformé grâce à l'arrivée de l'extension Phantom Liberty, mais également et surtout par le biais de l'énorme mise à jour 2.0. Un patch qui vise à repenser le jeu quasiment entièrement dans certains domaines tels que l'IA, les véhicules, les PNJ, la police etc. Mais voilà, comme tout gros jeu, des soucis subsistent encore et les développeurs tentent d'y remédier au jour le jour.

Une mise à jour 2.02 bientôt disponible pour Cyberpunk 2077

Le plus gros des forces de Cyberpunk 2077 travaille sur la suite du jeu, mais avant de tourner définitivement la page, les équipes doivent s'assurer que le titre actuel est suffisamment stable. Il y a trois semaines, le studio a publié une mise à jour 2.01 avec des correctifs pour l'extension Phantom Liberty, mais aussi de nombreuses améliorations pour l'aventure principale.

Malgré cela, d'autres bugs ont été détectés et seront éliminés avec le futur patch 2.02 de Cyberpunk 2077. En attendant un listing complet des corrections, CD Projekt Red a dévoilé les principales.

Notes de patch 2.02 Cyberpunk 2077

V ne s'arrêtera plus après avoir pénétré dans l'AV de Delamain dans Path of Glory

Correction des volets bloquant l'accès au Black Sapphire dans Run This Town

Résolution d'un problème où le cyberware pouvait être rétrogradé au niveau 1 après la mise à jour du jeu vers la version 2.01

Correction des passives de progression des compétences

Rééquilibrage des délais dans les missions de coursiers

Les notes de patch 2.02 soulignent également un problème spécifique aux Xbox Series X|S avec un bonus de précommande de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. « Le problème qui fait que les joueurs sur Xbox Series X|S ne reçoivent pas le bonus de précommande Quadra Sport R-7 Vigilante est toujours en cours d'investigation. Nous travaillons en collaboration avec Microsoft afin d'identifier la cause du problème et de vous proposer un correctif dès que possible ». Une complication qui a aussi touché les joueurs PS5 avant le lancement.

Crédits : Steam.

Un lancement chaotique qui laisse des traces

Aujourd'hui, Cyberpunk 2077 n'est plus le même jeu qu'à sa sortie. Lors d'une récente interview, Colin Walder, directeur technique, a déclaré que le moral des développeurs avait chuté de manière significative peu après le lancement cataclysmique. « Face aux défis de maintenir le moral après le lancement, notamment après les embûches rencontrées, il était crucial d'accepter et de comprendre ce qui s'était produit. Il nous fallait reconnaître que le rendu final n'était pas à la hauteur de nos espérances, mais que nous étions résolus à rectifier le tir » (via Inven Global).

À l'avenir, CD Projekt Red veut éviter de refaire les mêmes erreurs et a pris des dispositions. Ainsi, les équipes ne devraient plus revivre un crunch à outrance. « Par exemple, face à une deadline qui approche, plutôt que d'opter pour le crunch, nous pourrions décider d'ajuster nos échéances ou de repenser notre approche ». Mais les leçons tirées de la sortie de Cyberpunk 2077 impactent également les futurs jeux tels que The Witcher 4.

Lorsque le Sorceleur sera de retour, la version console devrait être au niveau de son homologue PC directement. Pas besoin d'attendre des mois, voire des années, pour découvrir le jeu dans de bonnes conditions. « Pour notre prochain projet, Polaris (ndlr : le nom de code de The Witcher 4), nous faisons déjà tourner nos démos et réalisons nos évaluations sur console. Et ce dès le départ. C'est une étape qui était arrivée plus tard dans le développement de Cyberpunk 2077 ».