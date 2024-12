Dans sa version de base, Cyberpunk 2077 propose pour rappel trois chemins pour V : Corpo, Gosse des rues ou Nomade. Chacun propose une introduction très différente, mais aussi des options de dialogue spécifiquement, pouvant débloquer certaines situations ou apporter plus de profondeur au personnage. Si vous avez bien écumé le jeu, vous devriez connaître tout cela par cœur. C'est là qu'intervient un mod que nous avions déjà évoqué auparavant, qui pourrait un peu chambouler vos habitudes à Night City.

Plus de choix pour l'origine de V dans Cyberpunk 2077

En octobre dernier, nous vous parlions en effet d'un mod encore en développement de deceptious, baptisé New Lifepath Intro - Fresh Start. Comme son nom l'indique, celui-ci vise à proposer un Nouveau Départ pour V, avec une toute nouvelle intro. Avec ce mod installé, vous pourrez ainsi sélectionner une nouvelle origine pour votre personnage sur l'écran de sélection dédié. Celle-ci propose de mélanger Corpo et Nomade. Il est ainsi possible d'incarner un cyberpunk au passé tumultueux, étant devenu Nomade après avoir quitté une mégacorporation, de retour à Night City.

En plus d'une nouvelle intro pour Cyberpunk 2077, le mod permettra également d'utiliser les lignes de dialogues des origines Corpo et Nomade au fil de l'aventure. Pour découvrir tout cela, il est cependant impératif de lancer une toute nouvelle sauvegarde. Si d'aventure vous n'avez pas encore joué à l'excellent DLC Phantom Liberty, ou pour vous aider à patienter d'ici la sortie probablement encore extrêmement lointaine de Cyberpunk 2, voilà une plutôt sympathique motivation.

Le mod est téléchargeable sur Nexus Mods, et donc disponible pour l'heure uniquement sur PC. Son installation se veut par ailleurs extrêmement simple : il suffit de dézipper le dossier dans celui de Cyberpunk 2077. Les fichiers du mod devraient ensuite s'installer par eux-mêmes dans les dossiers correspondants du jeu. Il est également possible de passer par Vortex, le Manager de Mods de Nexus.

Voici à quoi ressemblera l'écran de sélection des origines avec le mod installé. Crédit : deceptious

Source : Nexus Mods