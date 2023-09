La sortie du DLC Phantom Liberty pour Cyberpunk 2077 est plus proche que jamais. Et les développeurs continuent de faire du teasing à couper le souffle sur le RPG.

Si vous attendez impatiemment Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, vous savez qu'il ne reste plus beaucoup de temps à patienter. Mais toujours dans l'optique de faire monter la pression jusqu'au dernier moment, CD Projekt vient de publier par l'intermédiaire de son compte Twitter une jolie vidéo récapitulative de quelques belles nouveautés à prévoir, notamment au niveau du combat et de l'équipement.

"Guns, lot of guns" pour le DLC de Cyberpunk 2077

La grande attraction de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty est l'introduction d'un tout nouveau district appelé Dogtown. Ce sera le centre névralgique du contenu narratif du DLC, accueillant une série de nouvelles missions principales et secondaires, enrichies par l'introduction de nouveaux personnages, mais aussi le retour de quelques figures familières.

Côté gameplay, les joueurs peuvent s'attendre à voir des changements significatifs dans l'arbre des compétences et des aptitudes du personnage principal, V. Plutôt que d'étendre cet arbre, les développeurs ont choisi de le simplifier pour le rendre plus accessible, tant pour les nouveaux joueurs que pour les anciens. De nouvelles compétences, des avantages inédits et du "cyberware" seront également de la partie.

Les amateurs d'arsenal seront ravis d'apprendre que de nouvelles armes seront ajoutées, comme l'Order Shotgun, le Grit Handgun, le Warden SMG et l'Osprey Sniper Rifle, pour n'en nommer que quelques-unes. En plus de cela, le DLC apportera un grand nombre de nouveaux véhicules, des voitures de sport aux véhicules blindés, et même des options de personnalisation de la garde-robe. Le tweet ci-dessus permet d'admirer tout ça en vidéo. Un peu de John Wick à la sauce Cyber. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus nerveux qu'auparavant. Le jour et la nuit en termes de sensations de déplacement et de recul des armes. Il y a vraiment eu un net gap entre le DLC et le jeu de base, qui mérite d'être souligné.

Le plein de nouveautés

Les nouveautés ne s'arrêtent pas là pour Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. L'une d'entre elles est l'augmentation du niveau maximum. Il passera de 50 à 60. Cela offre plus de marge pour gagner de l'XP et c'est bien mieux ainsi. Les joueurs auront aussi accès à davantage de compétences. L'IA ne sera pas en reste. Le DLC vise en effet une nette amélioration, notamment pour la police. C'était un point noir lors de la sortie du jeu. Les batailles gagneront enfin en dynamisme. Il y aura des barrages routiers, les renforts policiers seront plus présents... La mise à jour 2.0 accompagnera le DLC payant et elle permettra de jouir d'une refonte de l'interface utilisateur. Bref, que du bon. C'est toujours agréable de voir que les développeurs pensent aussi aux gens qui n'ont pas forcément les moyens de redépenser dans un tout nouveau contenu.