CD Projetk fait une belle surprise pour Cyberpunk 2077. Ça va grandement faciliter la vie des joueurs et des joueuses, on vous le dit ! Découvrez tous les détails avec nous.

Depuis son lancement quelque peu chaotique en 2020, Cyberpunk 2077 renaît de ses cendres. Le jeu de CD Projekt a conquis tout un public, devenant l'un des titres-phares de ces dernières années. Le DLC Phantom Liberty a d'ailleurs terminé d'enfoncer le clou, confirmant les qualités intrinsèques du titre et de son univers dystopique.

Cependant, le studio a tourné la page pour se consacrer au sequel ainsi qu'aux divers projets autour de la franchise The Witcher. Pour autant, alors qu'on ne pensait plus voir de nouveauté sur CP2077, CD Projekt nous a réservé une belle surprise. Découvrez ce nouveau contenu qui promet encore plus d'immersion.

Une expérience toujours plus riche pour Cyberpunk 2077

Désormais, il faudra surtout compter sur les moddeurs pour profiter de nouveautés dans CP2077. Du moins, c'était sans compter sur cet ultime cadeau conçu pour rendre l'aventure plus fluide et plus efficace qu'auparavant. Il s'agit tout simplement d'une carte interactive de Night City. Vous pouvez y accéder directement en ligne, depuis n'importe quel navigateur.

Ainsi, vous pourrez naviguer avec simplicité dans les rues de la métropole hyper-moderne. Plusieurs options sont disponibles afin de personnaliser votre expérience. Ce faisant, vous pouvez choisir les éléments à afficher et suivre votre progression. Une version Premium est également proposée pour 5,99€, pour un usage bien plus détaillé. Notez en outre que les possesseurs du guide officiel disposent d'un code Premium dans le livre.

© CD Projekt.

Grâce à cette carte interactive, Night City n'aura plus de secrets pour vous ! Que vous soyez à la recherche d'une planque, d'un vendeur ou d'un contrat particulier, vous le trouverez en quelques secondes. On avait déjà pu voir ce genre d'outil intuitif pour d'autres jeux, mais souvent gérés par des fans. C'est une bonne nouvelle qu'un studio propose une solution officielle. Cyberpunk 2077 promet ainsi une expérience plus riche que jamais.