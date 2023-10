Cyberpunk 2077 est désormais un jeu largement apprécié avec de notables améliorations. Cependant, parmi celles-ci, certaines ne font pas l'unanimité, et on peut aisément comprendre pourquoi.

La mise à jour 2.0 pour Cyberpunk 2077 se révèle être une belle réussite. En plus d'être gratuite, elle procure des améliorations grandement appréciées. Cependant, tout n'est pas encore idéal, car cela a engendré des problèmes avec certaines quêtes existantes.

Cyberpunk 2077 : une quête inutile ?

Dans cette récente mise à jour 2.0 de Cyberpunk 2077, un ajustement, vraisemblablement non intentionnel, a affecté l'utilité d'une récompense issue d'une quête secrète, comme l'ont découvert les joueurs. Avant la mise à jour, terminer la quête "Psycho Killer" de manière non-létale, c'est-à-dire sans tuer les cyberpsychos, permettait d'obtenir le "Trauma Team Armor-Weave Tactical Vest". Cette veste offrait une protection supplémentaire, permettant au personnage principal, V, de subir plus de dégâts avant de succomber. En plus, il faut bien admettre qu'elle était plutôt classe.

Toutefois, avec les modifications intégrées dans la mise à jour 2.0, notamment en ce qui concerne le fonctionnement des vêtements et armures, la veste est devenue purement cosmétique. L'armure n'est plus appliquée aux vêtements, mais est désormais liée au implants, supprimant ainsi l'avantage en jeu initialement prévu.

L'utilisateur Reddit stephanobro78 a mis en lumière ce problème probablement non intentionnel, révélant que la récompense, pour ceux qui avaient opté pour la voie non-létale, a été dépréciée. Bien que la veste présente un bel aspect visuel, il existe des tenues encore plus séduisantes dans le jeu, et il n'y a pas d'arme ou autre bonus "Trauma Team" pour compenser cette perte. Dommage. Difficile d'imaginer que ça soit intentionnel, surtout quand on connait la difficulté pour réussir la fameuse quête.

Encore quelques soucis

Il est donc possible que ce problème ait simplement été négligé lors de l'implémentation des modifications relatives aux vêtements dans la mise à jour. Ce changement affecte également toutes les pièces de vêtement données en récompense dans le jeu, donc d'autres quêtes subissent sans doute le même sort.

En dépit de ces légers contretemps, l'équipe de développement de CD Projekt Red continue de soutenir Cyberpunk 2077. Au vu de l'ampleur de la refonte opérée dans la version 2.0, ces problèmes d'équilibrage, bien que regrettables, ne sont pas étonnants. La communauté espère qu'ils seront résolus dans une future mise à jour. D'autant plus que d'autres soucis, notamment concernant les performances et les fichiers de sauvegarde de la nouvelle extension Phantom Liberty, ont été récemment trouvés. Soulignant l'importance d'une prochaine mise à jour de correction. Comme toujours la stabilité parfaite sans soucis, est un but très complexe à atteindre. Surtout vu la taille du RPG.