Depuis sa sortie, Cyberpunk 2077 s’est imposé comme l’un des jeux de rôle en monde ouvert les plus impressionnants sur le plan visuel. Malgré un lancement tumultueux, le jeu continue de captiver grâce aux améliorations constantes apportées par sa communauté de moddeurs. Ces derniers repoussent sans cesse les limites graphiques du jeu, et les récents mods tels que Dream Punk 1.1 et Ultra Path Tracing en sont des exemples notables. C'est une énorme claque.

Une révolution visuelle pour Cyberpunk 2077 ?

Le mod Dream Punk 1.1, développé par NextGen Dreams, apporte une refonte spectaculaire des visuels de Cyberpunk 2077. Une vidéo récente montre le jeu sous son meilleur jour grâce à ce mod qui modifie entièrement les conditions météorologiques et l'éclairage. Tout en introduisant une table de correspondance de couleurs (LUT) personnalisée pour le SDR et le HDR. L'intégration améliorée du ray tracing et du path tracing pousse le réalisme des graphismes à un niveau tel que certaines séquences pourraient être confondues avec des scènes réelles. Ce travail minutieux et ces améliorations significatives rendent l'expérience de Night City encore plus immersive.

Un autre mod impressionnant, le Ultra Plus Better Path Tracing. Il vise à améliorer la qualité de la path tracing, une technique qui simule les effets de lumière pour une meilleure fidélité visuelle. Digital Dreams a récemment publié une vidéo en 8K qui présente ce mod en action, utilisant la Real City Modlist pour créer une version encore plus réaliste de Night City. Ce mod intègre plusieurs améliorations de qualité et de performance, élevant l'apparence de Cyberpunk 2077 à de nouveaux sommets de réalisme. Les joueurs équipés de matériel puissant peuvent désormais explorer la ville futuriste avec un niveau de détail époustouflant, rendant chaque rue et chaque bâtiment plus vivants que jamais.

Ces améliorations graphiques illustrent l'engagement continu de la communauté pour maximiser le potentiel visuel de Cyberpunk 2077. Depuis sa sortie, le jeu a fait l'objet de nombreuses critiques, mais l'enthousiasme des fans et des moddeurs a contribué à maintenir un intérêt constant. Les mods tels que Dream Punk 1.1 et Ultra Path Tracing transforment l'expérience utilisateur. Hélas Dream Punk 1.1 est payant via ce lien. Ultra Plus Better Path Tracing est par contre entièrement gratuit via Nexus.

Source : nexus et Patreon