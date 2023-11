Le jeu Cyberpunk 2077 sur PC, déjà considéré comme l'un des plus beaux à ce jour, se voit sublimé de jour en jour par le travail assez acharné de sa communauté. Cette fois il s'agit d'un mod météo alternatif, rendant le titre de CD Projekt Red encore plus impressionnant.

Cyberpunk 2077 éblouit encore

Le YouTuber allemand Digital Dreams a récemment publié une nouvelle vidéo de sa série de présentations graphiques. Cette fois, il montre une version fortement modifiée de Cyberpunk 2077 en résolution 4K, tournant sur une configuration impressionnante comprenant un Ryzen 9 7950x, une RTX 4090, des ventilateurs Arctic P12 et un refroidissement liquide Arctic.

Le showcase met en avant Cyberpunk 2077 avec le path-tracing et le preset personnalisé Beyond All Limits Reshade en paramètres Ultra, ainsi que la modification visuelle de la météo alternative de 'sosuinepsixuyu'. Comme son nom l'indique, ce mod change l'apparence de certaines conditions météorologiques standards dans Cyberpunk 2077. Les résultats, visibles dans la vidéo ci-dessous, sont assez stupéfiants et devraient grandement plaire aux fans du RPG.

Pour ceux intéressés par le modding de Cyberpunk 2077, sachez que de nombreux mods sont disponibles pour ce jeu. Ceux qui ne veulent pas attendre les améliorations officielles de path-tracing de CDPR pourraient être tentés par ce mod récemment sorti, améliorant à la fois la performance et la qualité visuelle.

Le modding, l'avenir du jeu

Cyberpunk 2077 est disponible mondialement sur PC et consoles mais le mod mentionné est spécifique à la version PC du jeu. CDPR prévoit de sortir une Édition Ultime du jeu le mois prochain. Cette version inclura le jeu principal avec toutes ses mises à jour et l'extension récemment sortie, Phantom Liberty. Tout comme Crysis en son temps, il est fort probable que ce RPG serve de référence pendant encore de nombreuses années. C'est en tout cas, tout ce qu'on lui souhaite. Quand on se souvient du lancement difficile à l'époque, cela fait toujours plaisir de voir un tel retournement de situation.

Si les mods de Cyberpunk 2077 vous intéressent, nous vous recommandons également notre sélection des mods les plus intéressants. Parmi eux, certains ajoutent des éléments comme le métro, ainsi que d'attrayantes améliorations en termes de mécaniques de jeu, telles que la possibilité de faire appel à des robots pour combattre à vos côtés. Plus fou, il y a aussi un mod pour jouer à troisième personne. Et c'est totalement viable tout au long de la campagne narrative.