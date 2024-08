Comme de nombreux titres pouvant compter sur une communauté engagée, Cyberpunk 2077 profite encore de la créativité des fans pour améliorer ce qui peut l'être. Qu'il s'agisse d'une claque graphique plus belle encore ou des changements au niveau du gameplay, le titre de CD Projekt RED continue d'être peaufiné par les fans. Tel est le cas ici s'agissant d'un élément perfectible dans le jeu de base.

Une nouveauté transhumanisant l'immersion de Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 était la première tentative de CD Projekt RED de présenter un monde futuriste immersif, qui plus est à la première personne. Si le résultat s'est montré plutôt probant, notamment grâce à la version 2.0 arrivée en même temps que le très bon DLC Phantom Liberty, quelques ratés sont hélas encore à déplorer. Parmi les éléments de gameplay manquant de finition, on pense notamment au système de craft, peu intuitif et cohérent avec le reste du jeu.

Cela appartient au passé grâce au mod Immersive Crafting Access de deceptious. Il s'agit par ailleurs du tout premier mod proposant d'améliorer le système de craft de cette manière dans Cyberpunk 2077, quatre ans après sa sortie. Comme son nom l'indique, cet ajout propose de rendre la fabrication et le désassemblage d'équipements plus immersive. Au lieu de le faire ex nihilo au milieu d'une rue, il vous faudra avoir accès à votre coffre pour de meilleurs résultats. Il faudra également, comme dans le jeu avec la mise à jour 2.0, investir dans l'arbre tech pour optimiser le tout.

À noter que le mod n'est pas encore fini. Son créateur entend par la suite rajouter des options de craft chez les vendeurs, pour plus de liberté et d'immersion. Alors que de nombreux mods s'intéressant au craft ne sont plus disponibles sur Cyberpunk 2077, celui-ci vaut clairement le détour si vous aimez une expérience immersive. Une manière comme une autre d'attendre un Cyberpunk 2 qui s'annonce plus ambitieux et immersif encore, en somme.

L'accès au craft avec le mod se fait à un coffre via une nouvelle commande. Crédit : deceptious

Source : Nexus Mods