Cyberpunk 2077 brille par sa splendeur, particulièrement sur PC avec les options graphiques maximales et les technologies Nvidia. Comme Crysis en son temps, il sert de terrain de jeu aux joueurs pour tester les performances de leur PC. Ils créent et partagent des mods et des améliorations graphiques, chacune plus étonnante que la précédente. La dernière en date a justement de quoi vous percer la rétine.

Cyberpunk 2077 donne une grosse baffe

Ainsi donc, Cyberpunk 2077 vient de franchir un nouveau cap en matière de réalisme visuel. Une vidéo de deux minutes, partagée par un utilisateur Twitter, @MisterSpace3, démontre les prouesses graphiques atteintes grâce à l'utilisation du "path tracing" complet et de plusieurs mods. Bien que les détails spécifiques sur les mods utilisés ne soient pas divulgués, on sait que la vidéo emploie le mod graphique Nova Lut pour offrir des couleurs plus vraies que nature. Le résultat est stupéfiant, au point qu'il faille y regarder à deux fois pour distinguer les images du jeu de véritables voitures dans la vraie vie. On vous laisse juger, c'est bluffant :

Le path tracing est une technique de rendu avancée utilisée dans la création d'images qui vise à simuler de manière plus réaliste la façon dont la lumière interagit avec les objets dans un environnement virtuel. Le path tracing s'appuie sur les principes de la physique pour modéliser le comportement de la lumière. Il utilise l'algorithme de ray tracing comme base, mais va plus loin en simulant le chemin complet des photons depuis leur source lumineuse jusqu'à l'œil du spectateur, en passant par plusieurs réflexions, réfractions et diffusions sur diverses surfaces dans la scène. On est donc encore au dessus en terme de réalisme par rapport au ray tracing.

Une technologie d'avenir

Contrairement aux méthodes de rendu traditionnelles qui simplifient souvent la gestion de la lumière, le path tracing prend en compte de multiples interactions lumineuses. Chaque rayon de lumière peut rebondir à plusieurs reprises sur différents objets, capturant ainsi des effets complexes tels que les ombres douces, les reflets, la réfraction à travers des objets transparents, et le "global illumination" (éclairage global) qui contribue à l'aspect réaliste de la scène. Dans la vidéo Cyberpunk 2077, c'est très parlant.

L'avantage principal du path tracing est son haut degré de réalisme. Il est capable de produire des images d'une qualité visuelle exceptionnelle, avec des effets de lumière et des ombres extrêmement réalistes. Cependant, cette qualité vient au prix d'une grande exigence en puissance de calcul. Pour faire simple pour avoir le rendu de la vidéo ci-dessus, il faut une machine de guerre. Alors déjà que Cyberpunk 2077 est assez gourmand de base...

